Slušaj vest

Lučano Darderi, 17. teniser sveta, neočekivano je ispao sa grend slema u Parizu porazom od 102. na ATP listi Argentinca Franciska Komesane, nakon velike borbe u pet setova.

Rezultat meča koji je trajao preko četiri sata je bio 7:6(7:5), 4:6, 6:4, 2:6, 6:4.

U samoj završnici meča, odnosno u poslednjem gemu, pri rezultatu 5:4 za Argentinca, Darderi je želeo da se obračuna sa navijačem.

Prvo je prijavio glavnom arbitru da ga neko sa tribina provocira, a ubrzo je krenuo ka tom delu tribina, spreman da se sukobi sa nekim od gledalaca.

Temperamentni Italijan argentinskog porekla je potpuno izgubio živce, a na snimku se vidi da je glavni sudija morao hitno da reaguje, siđe iz svoje stolice i dođe do tenisera. Vratio ga je na teren i tako sprečio veći incident.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video: