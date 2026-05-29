Slušaj vest

Posle jučerašnjeg ispadanja Sinera, ali i Šeltona, Darderija, kao i ranije Bublika, Frica i Medvedeva kod muškaraca, te Ribakine, Paolini i Bautiste kod dama, ovo bi mogao da bude jedan od najotvorenijih Rolan Garosa u ovom veku.

1/9 Vidi galeriju Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP

Zbog toga se organizator dosetio i postavio „tablu za prognoze“ na kojoj prolaznici beleže ko je, po njihovom mišljenju, najveći favorit za osvajanje turnira u singlu u obe konkurencije.

Na muškoj strani nalaze se trostruki osvajač „Trofeja musketara“ Novak Đoković (za sada sedam glasova), nadirući talenat Hodar (jedan), finalista iz pretprošle godine Aleksandar Zverev (dva) i rival Novaka Đokovića iz finala 2023. godine, odnosno Rafaela Nadala iz 2022, Kasper Rud (tri).

U ženskoj konkurenciji trenutno vodi Arina Sabalenka sa pet glasova, Mira Andrejeva ima jedan, braneća šampionka Koko Gof četiri, dok četvorostruka osvajačica Rolan Garosa Iga Švjontek takođe ima četiri glasa.

Anketa na Rolan Garosu Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Voleli bismo da vidimo šta vi mislite o ovome, a kasnije tokom dana javićemo i kakve su prognoze ostalih posetilaca Rolan Garosa.