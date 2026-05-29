UKRAJINKA NIJE IMALA TEŽAK POSAO: Svitolina u osmini finala Rolan Garosa
Sedma teniserka sveta Ukrajinka Elena Svitolina plasirala se u osminu finala Rolan Garosa, pošto je posle dva seta pobedila Nemicu Tamaru Korpač 6:2, 6:3.
Ona je pobedila 95. igračicu na WTA listi posle sat i 32 minuta.
Svitolina je šest puta oduzela servis Karpač, koja je napravila dva brejka.
U osmini finala, Svitolina će igrati protiv bolje iz duela Sterns - Benčić.
