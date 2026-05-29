Valjeho je u četvrtak izgubio od francuskog tinejdžera Moiza Kuamea posle iscrpljujuće borbe u pet setova, koja je trajala gotovo pet sati na terenu "Suzan Lenglen".

"Ovakav meč mora da sudi muškarac", rekao je Valjeho za "Clay" magazin nakon poraza.

"Veoma je teško da žena vodi ovakav meč", dodao je on.

Francuska teniska federacija i organizatori Rolan Garosa saopštili su u petak da su njegove izjave "neprihvatljive".

"Kompetentnost sudije ne određuje pol, već profesionalizam i sposobnost da sudi na najvišem nivou. Ishod sportskog događaja, bilo pozitivan ili negativan, nikada ne može da opravda ovakve komentare. Organizatori turnira izreći će Adolfu Valjehu značajnu novčanu kaznu", naveli su organizatori saopštenju.

Organizatori nisu precizirali iznos kazne, ali teniseri koji stignu do drugog kola Rolan Garosa dobijaju 130.000 evra nagrade.

Kuame je u petom setu gubio 3:5, a zatim i 7:8 u taj-brejku odlučujućeg seta. Valjeho je posle meča kritikovao i publiku, kao i brazilsku sutkinju Anu Carvaljo, tvrdeći da nije uspela da kontroliše gledaoce.

"Takav meč mora da sudi muškarac, jer je publika veoma zahtevna i potrebno je mnogo autoriteta da biste se suprotstavili publici. Publika je često prelazila granicu, ali razumem da su podržavali svog igrača", rekao je Valjeho.

Paragvajski teniser optužio je i Kuamea za odugovlačenje tokom meča.

Organizatori Rolan Garosa naveli su da osuđuju "sve seksističke izjave, bez obzira na to ko ih iznosi", kao i da pružaju podršku sudiji meča i svim arbitrima na turniru.

(Beta)