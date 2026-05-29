Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u osminu finala Rolan Garosa, pošto je posle pet setova poražen od Brazilca Žoaa Fonseke 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

"Neverovatan meč, ali teško je izgubiti ovako, od 2-0. Čestitam Žoau, zaslužio je da pobedi. Bez sumnje je bio bolji igrač u krucijalnim momentima. Igrao je neverovatno kada je bilo najpotrebnije, pogađao je neverovatne udarce, linije, izuzetno s njegove strane. Izuzetno visok nivo. Ne mislim da sam mnogo loše ja uradio, on je samo bio bolji".

Da li je bio pritisak jer su svi ispali?

"Neću o tome da pričam. Izgubio sam u trećem kolu, ajmo o nečemu drugom"

Novak Đoković - 3. kolo Rolan Garosa

Priprema za Rolan Garos?

"Broj sati koji sam igrao ovde u poslednja tri seta je bio kao da sam igrao svaki turnir u poslednja tri meseca! Mislim da sam igrao jako dobar tenis, uzimajući u obzir da sam bio povređen, da sam se vraćao i ušao direktno na Grend slem u ovu veoma zahtevnu podlogu, za koju je potrebno naći dosta vremena... Uzimajući sve u obzir, mislim da je nivo bio dosta dobar, bio sam zadovoljan. Naravno sada sam razočaran porazom, bio sam tako blizu poraza, ali da... To je sve što mogu da kažem".

Šta je rekao Fonseku na mreži i šta misli o njemu?

"Čestitao sam mu i rekao sam mu da je zaslužio da pobedi i da je odigrao neverovatan meč, da treba da bude ponosan i želim mu sreću do kraja turnira. Nivo tenisa koji je igrao je napravio veliki hajp oko njega, a danas smo videli i zašto. Izuzetan nivo stvarno".

Uputan je Novak i o svom legatu...

"Teško je sada pričati o tome, ali istovremeno, u nekoliko trenutaka sam jedva stajao na nogama, gledao publiku kako me podržava i diže, stvarno je bilo nešto magično. Kada izbacim sve negativne misli o meču i razočaranje, ima mnogo toga oko čega sam ponosan, što se tiče svega što sam doživeo i veoma sam zahvalan na tome".

Da li misli da je Žoao Fonseka novo tenisko čudo?

"Nadam se. On definitivno ima potencijal da to uradi. Moraju stvari da se poklope, on je veliki profesionalac koliko sam mogao da pripremim, što je preduslov za uspeh. Ima talenat, jake udarce, ceo Brazil je iza njega, tako da su svi dosta uzbuđeni. I to s pravom. Nadam se da će moći da bude sledeća velika stvar i da osvaja slemove".