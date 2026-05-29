Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u osminu finala Rolan Garosa, pošto je posle pet setova poražen od Brazilca Žoaa Fonseke 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

Fonseka, ni sam ne veruje da je slavio nad najboljim teniserom svih vremena i svojim idolom.

- Nisam ni verovao da mogu da dobijem meč. Samo sam igrao, uživao što sam na terenu. Zadovoljstvo je istupiti na teren i igrati protiv njega. Prvi put sam dobio tu priliku i jako sam srećan.

Potom je analizirao meč.

- Nisam razmišljao o bilo čemu. Hteo sam da udarim što jače loptu, on prosto ne greši. On igra kao da ima 20 godina. Na kraju meča, mislim da je bio fizički bolje pripremljen od mene. Osetio sam se mnogo sporije. Bilo je bolje kada je pao mrak. Dok je bilo toplo, lopte su letele.

Novak Đoković - 3. kolo Rolan Garosa