Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u osminu finala Rolan Garosa, pošto je posle pet setova poražen od Brazilca Žoaa Fonseke 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7. Četvrti teniser sveta poražen je od 30. igrača na ATP listi posle četiri sata i 57 minuta.

Ostaje žal za Novaka, koji jeste dobio težak žreb, ali nam je RG ove godine priredio mnogo iznenađenja, pa se put polako čistio. Ipak, jasno je bilo da rival nikako nije za potcenjivanje i da nije bez veze među najboljih trideset na svetu.

Na kraju ostaje činjenica da je ovo prvi poraz Đokovića pre četvrtfinala RG od 2009. godine, kada ga je Filip Kolšrajber iz Nemačke pobedio takođe u trećem kolu.