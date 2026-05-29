Slušaj vest

Najtrofejniji teniser sveta Novak Đoković nije uspeo da se plasira u osminu finala Otvorenog prvenstva Francuske u Rolan Garosu, pošto je u trećem kolu posle petočasovnog maratona u pet setova izgubio od Brazilca Žoao Foneske sa 3:2 - 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5.

"Neverovatan meč, ali teško je izgubiti ovako, posle prednosti od 2-0. Čestitam Žoau, zaslužio je da pobedi. Bez sumnje je bio bolji igrač u krucijalnim momentima. Igrao je neverovatno kada je bilo najpotrebnije, pogađao je neverovatne udarce, linije izuzetan nastup s njegove strane, izuzetno visok nivo. Ne mislim da sam mnogo loše toga u meču uradio, on je samo bio bolji".

Da li je osećao neki pritisak osvajanja turnira kako Karlosa – a zatim Janika više nije bilo u žrebu?

"Neću o tome da pričam. Izgubio sam u trećem kolu, hajdemo o nečemu drugom"

Da li smatra da je bio dovoljno spreman da se takmiči na njegovom željenom nivou na ovom turniru?

“Broj sati koji sam igrao ovde u poslednja tri seta je bio kao da sam igrao svaki turnir u poslednja tri meseca! Mislim da sam igrao jako dobar tenis, uzimajući u obzir da sam bio povređen, da sam se vraćao u formu i ušao direktno na Grend slem – na ovu veoma zahtevnu podlogu, za koju je potrebno naći dosta vremena... Uzimajući sve u obzir, mislim da je nivo bio dosta dobar, bio sam zadovoljan do sada prikazanim. Naravno sada sam razočaran porazom, bio sam tako blizu pobede, ali da... To je sve što mogu da kažem", dodaje on.

Šta je rekao Fonseki na mreži i šta misli o njemu?

"Čestitao sam mu i rekao sam mu da je zaslužio da pobedi i da je odigrao neverovatan meč, da treba da bude ponosan i želim mu sreću do kraja turnira. Nivo tenisa koji je igrao je napravio veliko uzbuđenje oko njega, a danas smo videli i zašto. Izuzetan nivo stvarno", ističe Novak.

Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Šta misli o svom legatu - sa 39 godina, a da je I dalje u stanju da igra ovakve mečeve?

"Teško je sada pričati o tome. Puno puta u karijeri sam u sličnim mečevima jedva stajao na nogama, gledao publiku kako me podržava i diže, i stvarno je to bilo nešto magično. Kada izbacim sve negativne misli o ovom meču i razočaranje, ima mnogo toga oko čega sam ponosan. Što se tiče svega što sam doživeo - veoma sam zahvalan na tome".

Na uzastopna pitanja “da li će sledeće godine igrati Rolan Garos” i “da li bi bio zadovoljan ako se ispostavi da je ovo bio njegov poslednji meč” – Novak daje isti odgovor: “Ne znam!”

Misli li Novak da je Žoao “sledeći velikan tenisa”?

“Nadam se. On definitivno ima potencijal da to bude. Moraju i dalje mnoge stvari da se poklope da bi se to desilo. On je veliki profesionalac koliko sam mogao da primetim, što je preduslov za uspeh. Ima talenat, jake udarce, ceo Brazil je iza njega, tako da su svi dosta uzbuđeni – sa pravom. Nadam se da će moći da bude sledeća velika teniska zvezda i da osvaja Slemove".

Da li je posle drugog seta mislio da će se on do kraja pitati o tome ko će osvajati ključne poene I imati kontrolu nad mečom?

“Bolje bi bilo da se igralo na dva dobijena, ali nije... (smeh). Ostao sam bez goriva, da budem iskren. Nisam se osećao dobro na terenu posle toga. Imao sam najbolju šansu krajem četvrtog, 4:3 i 15:40, ali je on odigrao predobro. Napadao je, dobri servisi... Kada se osvrnem na bitne momente, da li sam mogao nešto drugačije? Uvek možete da kažete da, ali jednostavno danas sam morao da mu čestitam. Odigrao je nestvarno kada god je bio neki bitan momenat. Igrao je snažno svaki put i pogađao. Na 3:1 u petom kada sam ostao bez servisa, tu možda jedino sebe krivim, ali on je igrao agresivno i tada i svaki forhend koji je mogao da napadne – razbijao ga je. Veoma ga je bilo teško čitati. Kada sam imao brejk loptu u petom, on je pogodio tri asa. Šta više da kažem, uradim?"

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Da li Novak misli da je aktuelni teniski momenat izuzetan u istoriji, s obzirom na toliko sjajnih mladih igrača?

"Ništa to nije neobično. Normalno je da imaš nove mlade tenisere koji su gladni, dinamični, brzi, eksplozivni... Jedan od njih je Fonseka i znamo da ima izuzetno brzu igru, talentovan je i kompletan igrač i danas je pokazao da ima potencijal za najveće mečeve. Svaka čast kako se ponašao i kako je igrao u presudnim trenucima. Ne verujem da sam ja tu nešto mnogo grešio, koliko je on izvanredno odigrao. Svaka mu čast. Ostaje žal i razočaranje. Ja sam u trećem pao energetski i to je što je, šta da radim... Voleo bih da ja imam 19 godina danas na terenu, ali tako je kako je. Gurao sam ga skoro pet setova. Ko god da igra na GS sa mnom mora da me dobije, neće sigurno tek tako dobiti meč. S time uvek mogu da se ponosim. Ta viteška nit i borba, taj duh vuka koji nosim je uvek prisutan, pa makar igrao na jednoj nozi, neću dati bilo kome. Ako me neko pobedi na ovaj način, reći ću svaka čast zaslužio je, ali ja sigurno neću pustiti".

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Da li je zadovoljan trenutnim stanjem njegovog ramena, da li je povreda sanirana i sa kakvim osećajem gleda put sezone na travi?

"Trudim se da budem optimističan ali pre 10 minuta sam sišao sa terena i jako sam razočaran i to preovladava, pa ću videti sutra".

Da li mu je kroz glavu prolazilo poraz od Melcera 2010. na Rolan Garosu posle vođstva od 2:0 u setovima?

"Nisam uopšte razmišljao o tome, znam da nije bilo puno takvih poraza. Dok sam imao goriva i dobru energiju i bio relativno svež, sve je bilo dobro, ali šljaka je takva, nažalost, iscrpljuje mnogo. On je uhvatio zalet, brejknuo me u trećem, probudila se publika sa njegove strane i zakomplikovale su se stvari na terenu, i bila je stvarno lutrija u četvrtom i petom. Odigrao je neke neverovatne poene i nema tu šta da se kaže sem da se čestita na hrabrosti i visokom kvalitetu. Kad je trebalo, on je za mladog igrača pokazao veliku zrelost i samom imam da mu čestitam", zaključuje Novak Đoković posle ovog izuzetno bolnog poraza.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - 3. kolo Rolan Garosa Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

(Vuk Brajović)