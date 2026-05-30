Slušaj vest

Žoao Fonseka priredio je jednu od najvećih senzacija turnira pošto je posle spektakularnog preokreta eliminisao Novaka Đokovića.

Mladi Brazilac gubio je sa 0:2 u setovima, bio na ivici poraza, ali je uspeo da pronađe put do neverovatnog preokreta i plasmana u narednu rundu. Posle meča, vidno raspoložen, Fonseka je na konferenciji za medije govorio o duelu sa srpskim asom, ključnim momentima meča i emocijama nakon najveće pobede u dosadašnjoj karijeri.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - 3. kolo Rolan Garosa Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sijao je Žoao Fonseka, ne štedeći komplimente na račun najvećeg svih vremena!

"Neverovatan meč i izvanredno iskustvo za mene što sam delio teren sa Novakom. Poželeo mi je sreću, rekao mi je nešto na portugalskom, čestitao mi je", otkrio je.

Gubio si sa dva seta. Šta si sebi govorio tada?

"Zapravo, ni sam nisam verovao da imam šanse da preokrenem meč. Bilo je teško, vruće, uništavao me je, udarao je snažno. Ako bih birao da mu šaljem više lopti, vraćao je drop-šotove. Ali ostao sam staložen, išao sam od seta do seta, ponavljao sebi da moram da ostanem u meču. Video sam da je umorniji i to mi je dalo nadu. Kada sam osvojio četvrti set, bio sam umoran. U petom nisam ni mislio na to i trudio sam se samo da igram", dodao je Fonseka.

U situaciji kada u žrebu nema ni Sinera ni Đokovića, koliko daleko Fonseka misli da može da dogura?

"Ovo je moja prva četvrta runda na Grend slemu i mislim samo o sledećem meču. Drugi momci još igraju, a ja sada samo želim da uživam u pobedi. Ni deset minuta posle meča nisam bio svestan toga šta sam uradio, koliko je teško bilo to što sam uradio. Naravno, bez Janika i Novaka, ovo je velika šansa za momke koji su duže na Turu, kao što su Rud, Zverev... Igram prvi put osminu finala i samo želim da uživam", iskren je bio Brazilac.

Uvek si imao mnogo oružja, ali ih nisi kombinovao toliko kao danas. Kako si ih u ovom meču tako dobro rasporedio?

"Đoković zna kako da kontroliše ritam, da plasira lopticu tamo gde želi; nekad je niska i duboka i tada noge moraju mnogo da rade. Takođe, nikad ne odustaje i, iako ima 39 ili 40 godina, osećaj je kao da ima 20. Neverovatno je. U prva dva seta pokušavao sam da uradim nešto, ali nije išlo dobro. Propuštao sam neke šanse, a od trećeg seta sam bolje riternirao, igrao agresivnije i bolje gradio poene. Na početku je bilo mnogo drop-šotova i bilo mi je teško. Ključ je bio u tome što sam počeo bolje da igram na riternu. Teško mi je bilo da sačuvam svoj servis, jer je on odličan na riternu, ali sam osetio da je umoran i zbog toga sam se trudio da u tom segmentu napravim razliku", istakao je Žoao.

Kako ćeš proslaviti ovu pobedu?

"Proslaviti? Spavaću. (smeh) Navijači su bili sjajni, atmosfera je bila odlična, uživao sam. Navijači su sjajno proslavljali svaki veliki poen koji smo osvajali. Njihova podrška dala mi je snagu da verujem i da se borim. U petom setu to je bilo ključno, jer je bilo teško i njemu i meni", zahvalio se Fonseka publici na izuzetnom ambijentu na Šatrijeu.