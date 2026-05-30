Žoao Fonseka ispisao je jednu od najvećih priča ovogodišnjeg Rolan Garosa! Devetnaestogodišnji Brazilac priredio je senzaciju za pamćenje, pošto je posle velikog preokreta eliminisao Novaka Đokovića i izborio plasman u narednu rundu turnira.

Novak Đoković - 3. kolo Rolan Garosa Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mladi teniser bio je na ivici poraza, gubio je sa 0:2 u setovima protiv čoveka kog mnogi smatraju najvećim svih vremena, ali je uspeo da pronađe snagu za neverovatan povratak i jednu od najvećih pobeda u dosadašnjoj karijeri.

Posle meča, Fonseka je blistao na konferenciji za medije, ali nije krio koliko mu je duel sa srpskim asom bio težak. Posebno emotivan trenutak dogodio se na mreži odmah po završetku meča, kada mu je Đoković prišao i uputio nekoliko reči koje će dugo pamtiti.

„Neverovatan meč i izvanredno iskustvo za mene što sam delio teren sa Novakom. Poželeo mi je sreću, rekao mi je nešto na portugalskom i čestitao mi je“, otkrio je Brazilac.

Fonseka je priznao da ni sam nije verovao da može da napravi podvig kada se našao u ogromnom zaostatku.

„Zapravo, ni sam nisam verovao da imam šanse da preokrenem meč. Bilo je teško, vruće, uništavao me je, udarao je snažno. Ali ostao sam staložen, išao sam poen po poen i govorio sebi da moram da ostanem u meču“, rekao je tinejdžer iz Brazila.

Uprkos bolnom porazu, Novak je još jednom pokazao zbog čega ga kolege širom sveta toliko poštuju. Umesto gorčine nakon ispuštene prednosti od dva seta, srpski as je prišao mladom rivalu, čestitao mu i poželeo sreću u nastavku turnira.

A za Fonseku će taj trenutak verovatno ostati podjednako važan kao i najveća pobeda njegove dosadašnje karijere. Jer nije svakog dana moguće pobediti Novaka Đokovića – i pritom od njega dobiti reči podrške na svom maternjem jeziku.