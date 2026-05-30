Slušaj vest

Rani poraz na Rolan Garosu mogao bi da ima mnogo teže posledice za Novaka Đokovića nego što se u prvi mah činilo!

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - 3. kolo Rolan Garosa Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Eliminacija u Parizu ne znači samo kraj borbe za titulu, već i veliki gubitak ATP bodova zbog kojeg srpskog asa očekuje značajan pad na svetskoj rang-listi.

Zbog ranog ispadanja u Parizu, Novak je ostao bez ogromnog broja bodova koje je branio iz prošle sezone. Srbin je tako izgubio čak 700 ATP poena, što bi moglo ozbiljno da utiče na njegov plasman pred nastavak sezone i najvažnije turnire koji slede.

Sa svega 3.760 bodova, Đoković je već osetio posledice pariskog kraha. Nekoliko konkurenata ga je prestiglo, a postoji realna opasnost da u narednim danima padne još niže ukoliko pojedini rivali nastave uspešan nastup na Rolan Garosu.

ATP lista nakon šokantne eliminacije Đokovića Foto: Screenshot

Posebno zabrinjava činjenica da bi ovakav rasplet mogao značajno da zakomplikuje Novakov put na Vimbldonu. Umesto povoljnijeg žreba, srpski teniser bi zbog lošijeg plasmana mogao da dobije mnogo teže protivnike već u ranoj fazi turnira.

Jedan od scenarija koji se pominje jeste i potencijalni duel sa Janikom Sinerom već u četvrtfinalu londonskog grend slema, što bi predstavljalo ogroman izazov za Đokovića na putu ka novom trofeju.

Posle šokantne eliminacije od 19-godišnjeg Brazilca, posledice bi tako mogle da budu mnogo ozbiljnije od samog poraza. Jer dok se senzacija sa Rolan Garosa polako stišava, računica na ATP listi tek počinje da boli Novaka Đokovića.