Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković doživeo je neočekivanu eliminaciju na Rolan Garosu, pošto je u trećem kolu poražen od 19-godišnjeg Žoaa Fonseke posle velikog preokreta rezultatom 3:2.

Novak Đoković - 3. kolo Rolan Garosa Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski as je imao sve u svojim rukama — vodio je sa 2:0 u setovima i delovalo je da ide ka rutinskoj pobedi, ali je mladi Brazilac u nastavku potpuno preokrenuo meč i napravio jednu od najvećih senzacija turnira.

Nakon dramatičnog poraza, Đoković se oglasio i na društvenim mrežama, gde je uputio poruku svom rivalu, ali i emotivne reči turniru u Parizu.

"Epska borba, Žoao Fonseka. I teška pobeda koju si zaslužio. Želim ti mnogo sreće u nastavku turnira i u neverovatnoj karijeri koja je pred tobom", napisao je Novak.

Tu se nije zaustavio - srpski teniser je pokazao i emotivnu stranu, pa se obratio i organizatorima i publici u Parizu.

"A što se Pariza tiče… imaš moje srce", poručio je Đoković.

Iako je poraz bio bolan i neočekivan, Novak je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih - i na terenu i van njega, ostajući dostojanstven i u trenucima kada je najteže.

