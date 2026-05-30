Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se u osminu finala Rolan Garosa, pošto je danas posle tri seta Pobedila Amerikanku Ivu Jović 7:6(5), 6(3):7, 6:4.Osaka, 16. teniserka sveta, pobedila je 17. igračicu na WTA listi posle tri sata igre.

U narednom kolu, Osaka će igrati protiv bolje iz duela Kasatkina - Sabalenka.

Neobičan stajling japanske teniserke na Australijan openu.

U osminu finala se plasirala i 23. teniserka sveta Ruskinja Dijana Šnajder, nakon što je posle dva seta pobedila Ukrajinku Oleksandru Olijnikovu 7:5, 6:1.

Ona je savladala 65. igračicu na WTA listi posle sat i 44 minuta.

Šnajder će u osmini finala igrati protiv bolje iz duela Mboko - Kiz.

