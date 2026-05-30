ROLAN GAROS: Osaka i Šnajder u osmini finala
Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se u osminu finala Rolan Garosa, pošto je danas posle tri seta Pobedila Amerikanku Ivu Jović 7:6(5), 6(3):7, 6:4.Osaka, 16. teniserka sveta, pobedila je 17. igračicu na WTA listi posle tri sata igre.
U narednom kolu, Osaka će igrati protiv bolje iz duela Kasatkina - Sabalenka.
Neobičan stajling japanske teniserke na Australijan openu.
U osminu finala se plasirala i 23. teniserka sveta Ruskinja Dijana Šnajder, nakon što je posle dva seta pobedila Ukrajinku Oleksandru Olijnikovu 7:5, 6:1.
Ona je savladala 65. igračicu na WTA listi posle sat i 44 minuta.
Šnajder će u osmini finala igrati protiv bolje iz duela Mboko - Kiz.
