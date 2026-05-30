Američki teniser Zakarija Svajda plasirao se u osminu finala Rolan Garosa, pošto je danas posle pet setova pobedio Argentinva Fransiska Serundola 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3.

Svajda, 85. teniser sveta, pobedio je 26. igrača na ATP listi posle tri sata i pet minuta.

Zakari Svajda

U osmini finala Svajda će igrati protiv 14. tenisera sveta Italijana Flavija Kobolija, koji je danas posle tri seta pobedio Amerikanca Lernara Tjena 6:2, 6:2, 6:3.

On je savladao 18. igrača na ATP listi posle sat i 49 minuta.

