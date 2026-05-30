Sa druge strane mreže, Argentinac je prošao drugo kolo bez borbe (predajom protivnika) i u pohodu je ka njegovom najboljem rezultatu na Slemu u karijeri.

U okršaju i dalje “svežih” Top 20 igrača, 14. teniser sveta Flavio Koboli pobedio je 18. tenisera sveta Lernera Tijena sa ubedljivih 3:0, time se po drugi put plasiravši u četvrto kolo na Slemovima posle četvrtfinala na Vimbldonu prošle godine. Italijana je u Parizu još troje, sa solidnim šansama da sva trojica prođu u naredno kolo – što će Arnaldi danas probati da ostvario protiv Belgijanca Kolinjona, a finalista Vimbldona iz 2021. Beretini u prvom duelu sa Argentincem Komesanom.

Po prvi put u Open eri (odnosno od 1959.) nijedan Grend Slem šampion neće biti prisutan u osmini finala (četvrtom kolu) na turniru ovog nivoa. U žrebu su – uz Beretinija – preostala još samo tri grend slem finalista, pri čemu su Kasper Rud i Aleksandar Zverev već obezbedili svoja mesta u četvrtom kolu u petak u mečevima protiv Fonseke – odnosno De Jonga.

Drugi najbolje rangirani igrač - četvrti nosilac Feliks Ože-Alijasim pokušava da izjednači svoj najbolji rezultat na Rolan Garosu, gde je prethodno stizao do četvrtog kola 2022. i 2024. godine. Prvi reket Kanade suočava se sa 31. nosiocem Brendonom Nakašimom u večernjem terminu. Takođe, na programu u subotu su Fransisko i Huan Manuel Serundolo – ali nažalost neće postati prva braća u Open eri koja su stigla do četvrtog kola Rolan Garosa na istom turniru – jer je 25. nosioca Fransiska posle ogorčene borbe sa 3:2 u setovima eliminisao Amerikanac Zahari Švajda. Huan Manuel Serundolo – autor verovatno najvećeg iznenađenja u istoriji Slemova svoj pohod nastavlja protiv veoma teškog suparnika – Španca Martina Landalusea, koji se do sada dobrano namučio u 10 odigranih setova sa Anhelom i Koprivom, i zbog toga su sve karte u tom meču otvorene.

Kod dama je u meču dana 4-struka osvajačica Slemova Osaka sa 2:1 dobila “našu” Amerikanku Ivu Jović u meču sa dva taj-brejka, u politizovanom rusko-ukrajinskom duelu Dajana Šnajder je bila ubedljiva protiv Olijnjikove (2:0), Maja Čivalinska je izbacila nekadašnju polufinalistkinju Grkinju Sakari u tri seta. Zanimljivi će biti mečevi prve igračice sveta Sabalenke protiv nekada obećavajuće Darje Kasatkine, braniteljke trofeja Koko Gof protiv Anastasije Potapove i severnoamerički duel probojne mlade Viktorije Mboko protiv osvajačice Australijan Opena Medison Kijz.

(Vuk Brajović)