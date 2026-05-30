Ako je vest o neizvesnom nastupu Nejmara za “karaoke” na predstojećem Svetskom prvenstvu u fudbalu vest koja je u prestižnoj dnevnoj Brazilskoj publikaciji “O Estado de Sao Paolo” dospela na drugu stranicu, zanimljivo je da je pobeda najveće nade brazilskog tenisa od vremena osvajača Rolan Garosa Gustava Kuertena Žoaa Fonseke protiv najvećeg svih vremena Novaka Đokovića predstavljena tek na 25 strani!

Žoao Fonseka Foto: Patrick Boren / Starface / Profimedia

U tekstu naslovljenim “Fonseka odigrao meč karijere protiv Đokovića” ističe se da je mladi as osećao da će doći njegovih pet minuta i verovao u svoju tehniku, znajući da je “njegov idol” igrač koji uživa da igra u ritmu, ali da to može da ima svoj kraj.

Nadovezavši se na navodni Novakov komentar sa prošlog US Opena da bi jednog dana po završetku karijere mogao da postane trener upravo veoma talentovanog Fonseke – komentar ističe da je naš as prognozirao njegov “put ka zvezdama” kao veoma izvestan, uz podršku koju uživa od strane svojih sunarodnika.

Kako niko od Brazilaca nije uspevao ni da namuči Novaka u periodu kada su se odigravali njihovi susreti izmešu 2010. i 2015. godine (osim, donekle Tomaza Belučija u Rimu 2011.) – pred Fonsekom je bio veliki izazov da ovaj trend promeni.

Iako fama oko Fonseke već neko vreme traje – ovom momku su bile potrebne pobede protiv velikana iz Top 10 selekcije da bi potvrdio svoj istinski potencijal, pa je ista protiv Andreja Rubljova ove godine u Melburnu slavljena kao velika prekretnica, a uz to i taj-brejk u meču protiv Sinera u Rimu i solidni mečevi protiv Alkaraza i Zvereva.

Uz šokantnu eliminaciju Sinera – osvrnuvši se na njegove reči da “nije robot i da posle neverovatnog pada energije u trećem setu više nije moglo) – brazilski komentatori sugerišu da ovo nije poslednja reč koju je Žoao Fonseka preneo teniskom svetu i Top 10 eliti na ovogodišnjem Otvorenom prvenstvu Francuske…

I ako je od Brazilaca – skromno je…

(Vuk Brajović)