Sabalenka je savladala 53. igračicu na WTA listi posle sat i 17 minuta.
ARINA GAZI I NE STAJE: Sabalenka ubedljivo porazila Kasatkinu za osminu finala Rolan Garosa
Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala Rolan Garosa, pošto je posle dva seta pobedila Australijanku Dariju Kasatkinu 6:0, 7:5.
Beloruskinja je pet puta oduzela servis protivnici, koja je napravila jedan brejk.
U osmini finala Sabalenka će igrati protiv Naomi Osake iz Japana.
