Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala Rolan Garosa, pošto je posle dva seta pobedila Australijanku Dariju Kasatkinu 6:0, 7:5.

Beloruskinja je pet puta oduzela servis protivnici, koja je napravila jedan brejk.

U osmini finala Sabalenka će igrati protiv Naomi Osake iz Japana.

(Beta)

