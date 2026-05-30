Iako je 19-godišnji Brazilac na konferenciji za medije izjavio da mu je plan da proslavi pobedu protiv Novaka Đokovića tako što će “dobro odspavati”, ipak nije mogao da se ne odazove na pozive da učestvuje u više vodećih tematskih emisija koje se emituju sa Rolan Garosa za ceo (teniski) svet.

Jedna od njih je bila i ona studijskog tipa na prestižnom “The Tennis Channel-u”, u kojoj se – očekivano – poveo razgovor o tome kakav je njegov stav prema tome ko je najveći igrač svih vremena. Iako bi mnogi pomislili da će Žoao izraziti lojalnost prema brendu koji ga oblači – specijalizovanom da podržava najveće mlade talente tenisa baš zbog toga što je njegov suvlasnik iz ugla investitora i “tihog” globalnog promotera “švajcarski maestro” Rodžer Federer – Fonseka demonstrira izuzetan integritet i medijsku umešnost rečima:

“Iako sam obožavatelj Rodžera Federera, nesporno je da je najbolji svih vremena upravo Novak Đoković!”, kaže on, i sa osmehom dodaje: “Voleo bih da je to Rodžer – ali to je život”, afirmiše činjenice on.

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

U redu, Žoao – možda se Novaku konačno i dopadne ideja da baš tebi po kraju karijere postane teniski mentor…

(Vuk Brajović)