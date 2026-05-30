Italijanski teniser Mateo Beretini plasirao se u osminu finala Rolan Garosa u Parizu, pošto je pobedio 102. igrača sveta Argentinca Fransiska Komesanju posle pet setova, 7:6, 5:7, 6:7, 6:4, 7:6.

U prvom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Beretini dobio 7:3.

On je dobro počeo drugi set, poveo je 4:1, ali je Komesanja uspeo da nadoknadi zaostatak i rezultatom 7:5 izjednači u meču.

Teniseri su u trećem setu osvajali gemove na svoje servise i odigran je taj-brejk, koji je Komesanja dobio 7:4.

Beretini je u petom gemu četvrtog seta oduzeo servis protivniku, prednost brejka je sačuvao i izborio je peti set.

U petom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je posle velike borbe Beretini dobrio 15:13, posle četvrte meč lopte. Komesanja je propustio dve meč lopte pri vođstvu 9:8 i 13:12.

Beretini će igrati protiv pobednika duela Argentinca Huana Manuela Serundola i Španca Martina Landalusa.

(Beta)