Rolan Garos ove godine donosi sve što navijači mogu da požele - senzacije, velike preokrete i tenziju kakva se retko viđa čak i na najvećim turnirima sveta.

Međutim, jedan meč ostao je upamćen po sceni koja je šokirala publiku u Parizu.

U centru pažnje našla se srpska sudija Marijana Veljović, koja je morala da interveniše kada je duel između Frensisa Tijafoa i Haimea Farijea prerastao u žestoko verbalno prepucavanje.

1/5 Vidi galeriju Srpski teniski sudija - Marijana Veljović

Amerikanac je posle velikog preokreta uspeo da slavi sa 3:2 u setovima, iako je gubio sa 2:0, ali rezultat je pao u drugi plan zbog tenzije koja je kulminirala tokom meča.

Kako su minuti prolazili, nervoza je rasla na obe strane mreže. Tijafo i Farija razmenjivali su provokacije i oštre reči, a situacija je postala toliko ozbiljna da je Marijana Veljović bila primorana da siđe sa svoje stolice i lično reaguje.

"Sve ovo mora odmah da prestane", ponavljala je srpska arbitarka pokušavajući da smiri uzavrele strasti na terenu.

Ni tada nije bilo kraja tenzijama. Tijafo je prišao Portugalcu i nastavio raspravu.

"Zašto ne prestaneš da se ponašaš kao da si opasan? Nisi ti nikakav opasan momak, samo igraj tenis", poručio je Amerikanac rivalu.

Snimak rasprave vrlo brzo je postao viralan na društvenim mrežama, a mnogi su komentarisali da je upravo prisebnost i autoritet Marijane Veljović sprečio da situacija dodatno eskalira.

Dok se Tijafo sprema za naredni izazov na pariskoj šljaci, teniski svet i dalje bruji o incidentu koji je obeležio jednu od najnapetijih noći na ovogodišnjem Rolan Garosu. A u centru cele priče našla se upravo Srpkinja koja je morala da zavede red kada su emocije potpuno izmakle kontroli.