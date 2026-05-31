Iva Jović, američka teniserka srpskog porekla je imala neprijatnu situaciju na Rolan Garosu
IVA HTELA DA SE PRESVUČE TOKOM MEČA NA ROLAN GAROSU, SUDIJA ZABRANILA! Nesvakidašnja situacija obilazi planetu! Teniserka se bunila, a evo šta je razlog
Posle velike borbe u tri seta koja je trajala tri sata, Osaka je obezbedila plasman u osminu finalu drugog grend slema u sezoni.
U toku meča Iva Jović je imala raspravu sa sudijom koja joj nije dozvolila odlazak u svlačionicu.
Tačnije, nije joj zabranila da ode na presvlačenje, ali daleko od toga da je odobrila.
Naime, Osaka je otišla u svlačionicu prva, a kada je mlada Iva pitala da li je u redu da ode da se presvuče, sudija je odgovorila da može, ali da mora da se vrati pre Osake kako ne bi bila kažnjena.
Usledila je rasprava, a snimak je postao viralan na društvenim mrežama.
Pogledajte razgovor Ive Jović sa sudijom:
