Posle velike borbe u tri seta koja je trajala tri sata, Osaka je obezbedila plasman u osminu finalu drugog grend slema u sezoni.

U toku meča Iva Jović je imala raspravu sa sudijom koja joj nije dozvolila odlazak u svlačionicu.

Tačnije, nije joj zabranila da ode na presvlačenje, ali daleko od toga da je odobrila.

Naime, Osaka je otišla u svlačionicu prva, a kada je mlada Iva pitala da li je u redu da ode da se presvuče, sudija je odgovorila da može, ali da mora da se vrati pre Osake kako ne bi bila kažnjena.

Usledila je rasprava, a snimak je postao viralan na društvenim mrežama.

