Drugi nosilac Rolan Garosa 2026, Aleksandar Zverev, pokušava da se plasira u svoje osmo četvrtfinale na Rolan Garosu i da stigne do najboljih osam u Parizu šestu godinu zaredom.

Ovaj 29-godišnjak igra protiv „srećnog gubitnika“ iz kvalifikacija, 104. tenisera sveta Jespera de Jonga, koji je na ovom Rolan Garosu odigrao već šest mečeva, a današnji sedmi najveći je u njegovoj karijeri. Ako Holanđanin ostvari prvu pobedu nad igračem iz Top 10 u karijeri, to će mu biti najlepši poklon za 26. rođendan, čime bi postao prvi igrač u istoriji koji je iz statusa "srećnog gubitnika" stigao do četvrtfinala jednog Grend slema.

Najviše muških četvrtfinala ovde je do sada odigrao Novak Đoković (19), a slede Rafael Nadal (16, uz 14 titula) i Rodžer Federer (12, uz samo jednu titulu). Zverev bi se eventualnim prolaskom izjednačio na 10. mestu sa Ivanom Lendlom, koji ima sedam četvrtfinala, jedno manje od Bjerna Borga i jedno više od Davida Ferera.

Aleksandar Zverev, Rolan Garos Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Dvostruki finalista Rolan Garosa, nekadašnji broj 2, a danas 16. igrač sveta Kasper Rud predvodi ATP tur po broju pobeda na šljaci (146), finala (18) i titula (12) od početka sezone 2020, što ga u ovako „protrešenom“ žrebu aktuelnog Rolan Garosa čini možda i najvećim favoritom za osvajanje turnira. On stremi ka svom prvom grend slem četvrtfinalu u poslednje dve godine, a protivnik u njihovom prvom međusobnom duelu biće mu autor druge najveće senzacije na ovom turniru – 19-godišnji Žoao Fonseka.

Oba igrača su u trećem kolu napravila preokret nakon što su gubila 2:0 u setovima. Rud je spasio dve meč lopte da bi pobedio 21. nosioca Tomija Pola, dok je Fonseka šokirao teniski svet pobedivši četvrtog nosioca Novaka Đokovića, postavši tako prvi teniser koji je savladao trostrukog šampiona pre četvrtfinala Rolan Garosa još od Filipa Kolšrajbera u trećem kolu 2009. godine.

Novak Đoković - 3. kolo Rolan Garosa Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

U slučaju uspeha, to bi bilo četvrto četvrtfinale za Norvežanina u poslednjih pet izdanja Rolan Garosa, nakon što je prošle godine izgubio u drugom kolu od Nunja Boržesa, kasnijeg eliminatora Miomira Kecmanovića. Fonseka, trenutno 30. na ATP listi, pokušava da postane prvi brazilski grend slem četvrtfinalista u muškom singlu još od Gustava Kuertena na Rolan Garosu 2004. godine, ali i šesti tinejdžer sa višestrukim pobedama nad Top 20 igračima na jednom grend slem turniru od 2000. godine.

U svespanskom okršaju, još jedan fantastični tinejdžer, Rafael Hodar, sastaje se sa 34-godišnjim Pablom Karenjom Bustom u njihovom prvom međusobnom meču. Ovaj duel garantuje prisustvo Španije u četvrtfinalu muškog singla na 33 od poslednja 34 izdanja Rolan Garosa, uz jedini izuzetak 1996. godine. Hodar, koji je pre dvanaest meseci bio na 707. mestu ATP liste i koketirao sa koledž tenisom, traži svoje prvo četvrtfinale na grend slemovima kako bi postao tek peti čovek u ovom veku koji je stigao do te faze takmičenja na svom debitantskom nastupu u glavnom žrebu ovog turnira.

Sa druge strane, poznati, ali u poslednje vreme daleko od svojih nekadašnjih standarda, Karenjo Busta doživljava svojevrsno „indijansko leto“ u paklenom Parizu ovog maja, u pohodu na svoje prvo grend slem četvrtfinale još od 2020. godine.

Jakub Menšík Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dvadeset sedmi teniser sveta Jakub Menšik ulazi u meč četvrtog kola protiv 13. igrača planete Andreja Rubljova sa vođstvom od 2:0 u međusobnim duelima, ali i zverski iscrpljen posle maratona sa Buručagom i velike pobede nad osmim igračem sveta Aleksom de Minorom u narednoj rundi. Dvadesetogodišnji Čeh nastojaće da danas stigne do svog prvog grend slem četvrtfinala i postane najmlađi češki četvrtfinalista u muškom singlu još od Ivana Lendla 1980. godine.

Andreja Rubljova sreća do sada nije pratila na grend slemovima, a jedini Rus preostao u žrebu želi da se plasira u svoje 11. grend slem četvrtfinale i dođe na korak od prvog plasmana među četiri najbolja tenisera na najvećim turnirima.

Istorija uspeha tinejdžera na Otvorenom prvenstvu Francuske zaista je impresivna, uz čak četiri od pet najmlađih osvajača grend slem titula koji su taj podvig ostvarili upravo u Parizu. Tako i sada devetnaestogodišnjaci Rafael Hodar i Žoao Fonseka traže plasman u svoje prvo grend slem četvrtfinale. Ukoliko obojica uspeju, postaće tek peti tinejdžerski par koji se plasirao u četvrtfinale muškog singla na nekom grend slemu u poslednjih 40 godina.

Pre njih to je pošlo za rukom Andreu Agasiju (18) i Giljermu Perezu-Roldanu (18) 1988. godine, Majklu Čengu (18) i Goranu Ivaniševiću (18) 1990, Hendriku Drekmanu (19) i Andreju Medvedevu (19) 1994, kao i Karlosu Alkarazu (19) i Holgeru Runeu (19) 2022. godine. Zanimljivo, svi su to ostvarili upravo na Rolan Garosu, turniru koji je, izuzev tokom ere „Kralja šljake“ Rafaela Nadala, važio za najnepredvidljiviji grend slem.

Poslednji put kada se tako nešto dogodilo van terena kod Bulonjske šume bilo je na Australijan openu 1984. godine, kada su do četvrtfinala stigli Boris Beker, Pet Keš i Stefan Edberg.