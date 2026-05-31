Specijalni izveštač iz Pariza - Vuk Brajović

Kod dama u singlu na Rolan Garosu danas (ali i nadalje, posle šokantne eliminacije braniteljke trofeja Gof od Potapove u 3 seta) će dominirati istočnoevropljanke - počevši od duela u osmini finala četvorostruke osvajačice trofeja "Suzan Lenglen" Poljakinje Ige Švjontek sa osvajačicom Madrida Ukrajinkom Martom Kostjuk na Šatrijeu.

Marta Kostjuk Foto: Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia

U narednom meču na centralnom terenu turnira njena zemljakinja I trostruka osvajačica Rima - veteranka Elina Svitolina ukršta rekete sa olimpijskom šampionkom Belindom Benčić (Švajcarska), dok će u prvom - odnosno trećem meču dana na Lenglenu igrati još jedna izuzetna veteranka Sorana Kirstea (Rumunija) protiv Kineskinje Ksiju Vang i Ruskinja Mira Andrejeva protiv još jedne Švajcarkinje - Žil Tajhman.

Mira Andrejeva Foto: Andreas SOLARO / AFP / Profimedia

U ženskim dublovima stvari postaju malo ozbiljnije za druge nositeljke turnira Krunićevu I Danilinu u meču sa Ukrajinkama Jastremskom I Kalinjinom - ali verujemo ne toliko da bi braneće finalistkinje Pariza I Melburna mogle u trećem meču dana na Terenu 7 da izgube set a kamoli meč. Prve nositeljke Sinijakova I Taunzend igraju na terenu 14 protiv znatno slabijih Kičenok I Ninomije svoje treće kolo, uz takođe skoro sigurnu pobedu.

Danas počinje turnir I za naše juniorke - i to 6. nositeljku, odličnu Nišlijku Anastasiju Cvetković koja će u 4.meču dana na terenu 9. igrati protiv Ruskinje Malove - kao i 85. na ITF rang-listi Lanu Virc u njenom prvom nastupu ovde protiv "posebno pozvane" Japanke Komada (ITF #174) - u drugom meču na terenu 10. Za danas su prognozirani nešto prijatniji vremenski uslovi u Parizu, I nadamo se da će to prijati našim igračicama - ali I favoritima uopšte - jer je ovogodišnji žreb doživeo dovoljno "fronclanja" da bi naredna kola mogla da nam donesu završetak turnira dostojan ne 250-tice već pravog Slema...

