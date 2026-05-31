Iako je ranije nego što je želeo završio nastup na ovogodišnjem Rolan Garosu, Novak Đoković još jednom je pokazao zašto ga mnogi smatraju ne samo najvećim teniserom svih vremena, već i velikim čovekom.

U centru pažnje našao se mladi američki teniser Zakari Svajda, koji je ostvario najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri plasmanom u četvrto kolo pariskog grend slema. Dok su mu stizale čestitke sa svih strana, jedna poruka posebno ga je dirnula.

Na Instagramu mu se javio upravo Novak Đoković.

„Čestitam, Zak. Zaslužio si. Tvoj tata te gleda sa osmehom.“

Kratka poruka srpskog asa pogodila je pravo u srce mladog Amerikanca, koji je prošle godine ostao bez oca. Upravo zbog toga svaki uspeh i svaku pobedu posvećuje njemu, a plasman u četvrto kolo Rolan Garosa stigao je na posebno emotivan dan – rođendan njegovog pokojnog oca.

Svajda nije krio emocije zbog Novakovih reči.

"Hvala ti, Nole", odgovorio je mladi teniser.

Nakon velikog trijumfa govorio je i o tome koliko mu je ovaj dan značio.

"Današnji meč je bio poseban. Atmosfera je bila neverovatna i veoma emotivna. Danas je rođendan mog tate, izgubio sam ga prošle godine. Tokom meča sam stalno mislio na njega. Govorio mi je da uživam kada sam na terenu i da verujem u sebe", rekao je Svajda.

U vremenu kada se sport često svodi samo na rezultate, Novak je jednim komentarom pokazao da ne zaboravlja ljudsku stranu priče. Zato su njegove reči brzo obišle društvene mreže i izazvale brojne reakcije navijača širom sveta.

Mnogi su poručili isto – šampioni se ne prepoznaju samo po trofejima, već i po gestovima poput ovog.