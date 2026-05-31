Ovogodišnji Rolan Garos pretvorio se u pravi festival iznenađenja!

Posle niza neočekivanih rezultata i eliminacija velikih favorita, turnir je ostao bez još jednog ogromnog imena – Ige Švjontek.

Poljska teniserka, godinama sinonim za dominaciju na pariskoj šljaci, nije uspela da nastavi pohod ka novoj tituli i završila je takmičenje mnogo ranije nego što su navijači i stručnjaci očekivali.

Ukrajinka Marta Kostjuk odigrala je meč karijere i slavila protiv šestostruke grend slem šampionke rezultatom 7:5, 6:1.

Ovim trijumfom Kostjuk je izborila svoje prvo četvrtfinale Rolan Garosa i drugo grend slem četvrtfinale u karijeri, ali mnogo više od samog plasmana odjeknuo je način na koji je došla do pobede.

Prvi set doneo je veliku borbu. Švjontek je imala stvari pod kontrolom i čak servis za osvajanje seta, ali je Ukrajinka pokazala neverovatnu mentalnu snagu. Uspela je da se vrati iz teške situacije, preokrene tok meča i osvoji prvi set sa 7:5.

A onda je usledio potpuni raspad nekadašnje vladarke Pariza.

Kostjuk je u drugom setu pregazila Poljakinju i prepustila joj samo jedan gem! Konačnih 6:1 najbolje govori koliko je Ukrajinka dominirala protiv četvorostruke šampionke Rolan Garosa.

Posebno impresivno zvuči podatak da je Marti Kostjuk ovo bila čak 16. uzastopna pobeda na šljaci ove sezone, čime je jasno stavila do znanja da njen pohod u Parizu nije slučajnost.

Dok favoriti redom padaju, Ukrajinka sve više izgleda kao ozbiljan kandidat za najveći uspeh u karijeri.

U četvrtfinalu će igrati protiv pobednice duela između Eline Svitoline i Belinde Benčić, pa bi ljubitelji tenisa mogli da dobiju i veliki ukrajinski derbi za plasman među četiri najbolje teniserke turnira.

Jedno je sigurno – ovogodišnji Rolan Garos ne prašta nikome. Posle eliminacije brojnih favorita, pa sada i Ige Švjontek, postalo je jasno da je žreb potpuno otvoren i da nas možda čeka senzacija u ženskoj konkurenciji.