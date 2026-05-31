Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u četvrtfinale Rolan Garosa u dubl konkurenciji!
SRPKINJA U ČETVRTFINALU ROLAN GAROSA: Krunić i Danilina u dublu počistile protivnice i čekaju rivalke u završnici turnira!
Njih dve su danas u Parizu u osmini finala pobedile Ukrajinke Anhelinu Kalininu i Dajanu Jastremsku 6:4, 6:4. Meč je trajao jedan sat i 30 minuta.
Krunić i Danilina će u četvrtfinalu Rolan Garosa igrati protiv pobednica meča Elez Perez (Australija)/Demi Šurs (Holandija) - Beatriz Hadad Maja (Brazil)/Ljudmila Samsonova (Rusija).
