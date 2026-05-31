Na profesionalnom turniru nagradnog fonda od 75.000 dolara, najbolja srpska teniserka Lola Radivojević osvojila je titulu vicešampionke i ostvarila rezultat koji će joj doneti napredak na WTA listi.

U finalnom meču Radivojević je nakon velike borbe poražena od Čehinje Laure Samson rezultatom 3:6, 6:3, 5:7. Uprkos porazu, plasman u finale predstavlja još jedan značajan korak u karijeri mlade srpske teniserke, koja trenutno zauzima 147. mesto na WTA listi, dok joj je najbolji plasman do sada 137. pozicija na svetu.

Lola Radivojević Foto: TLINE

- Kuršumlija je moja baza broj jedan jer je u blizini mog rodnog Blaca. Svaki slobodan trenutak koristim da odem kući i napunim baterije. U Kuršumlijskoj Banji sam osvojila četiri titule tokom 2024. godine i upravo ovde uspela da se vratim nakon perioda povreda i pauza. Ovo finale mi mnogo znači jer potvrđuje da sam na pravom putu. Hvala Srbiji što imamo mogućnost da na domaćem terenu ostvarujemo rezultate koji nam otvaraju vrata najvećih svetskih turnira - rekla je Radivojević nakon finalnog meča.

Uspešan nastup srpskih predstavnika zabeležen je i u konkurenciji dublova. Titulu šampionki osvojile su Elena Milovanović i Michaela Bajerlova, koje su u finalu savladale par sastavljen od Žibek Kulambajeve i Lise Zar rezultatom 6:3, 6:4.

tenis Foto: TLINE

U muškom dublu turnira nagradnog fonda od 25.000 dolara, srpski teniser Stefan Popović i Bugarin Aleksandar Vasilev stigli su do finala i osvojili titulu vicešampiona.

Kuršumlijska Banja već četvrtu godinu zaredom predstavlja jedan od najznačajnijih centara za razvoj profesionalnog tenisa u regionu. Tokom 2026. godine na terenima TK T-Line biće organizovana ukupno 34 međunarodna profesionalna turnira, pružajući mladim teniserima i teniserkama priliku da osvoje prve ATP i WTA bodove i naprave važne korake ka vrhunskom tenisu.

„Kuršumlijska Banja postala je prepoznatljiva stanica na međunarodnoj teniskoj mapi. Mladi igrači iz celog sveta dolaze u Srbiju kako bi gradili svoje karijere, sticali iskustvo i osvajali bodove. Ponosni smo što domaći teniseri upravo ovde ostvaruju rezultate koji ih približavaju najvećim svetskim takmičenjima. Nastavićemo da razvijamo ovaj projekat i podižemo organizaciju na još viši nivo“, istakli su organizatori turnira, Zorica Jevtić i Nenad Radivojević.