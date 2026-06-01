Mladi Brazilac Žoao Fonseka izborio je plasman u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je savladao Norvežanina Kaspera Ruda sa 3:1 u setovima. Međutim, ogromnu senku na pobedu sjajnog tinejdžera bacila je jedna sporna odluka glavnog sudije Luize Azemar Engzel.

Dok su navijači slavili novu veliku pobedu brazilskog čuda od deteta, društvene mreže i teniski stručnjaci eksplodirali su zbog situacije koja se dogodila u samoj završnici drugog seta.

Rud je u taj-brejku drugog seta imao prednost 8:7 i set loptu. U razmeni koja je usledila Fonseka je poslao forhend blizu linije, a iz publike se začuo povik koji je mnoge naveo da pomisle da je lopta završila u autu. Rud je istog momenta stao. Sudija Luiza Azemar Engzel sišla je sa stolice da proveri trag na šljaci i nakon pregleda presudila da je udarac bio dobar, pa je poen pripao Brazilcu.

Problem je nastao nekoliko minuta kasnije. Televizijski snimci i "Hawk-Eye" grafika, koju su emitovali pojedini strani mediji, pokazali su da je lopta završila van terena. Da je poen pripao Rudu, Norvežanin bi osvojio drugi set i izjednačio rezultat u meču. Umesto toga, Fonseka je stigao do 8:8, a potom i do osvajanja taj-brejka rezultatom 10:8.

Kontroverza je odmah zapalila internet. Na društvenim mrežama brojni navijači tvrdili su da je Rud ozbiljno oštećen, dok su drugi ponovo otvorili raspravu o tome zašto je Rolan Garos jedini grend slem koji se i dalje oslanja na proveru tragova na šljaci umesto na elektronski sistem linijskih poziva.

Posle meča i sam Rud je govorio o spornom trenutku.

"Šteta je zbog onoga što se dogodilo", rekao je Norvežanin, koji ipak nije želeo da traži izgovore za poraz.

Ipak, mnogi ljubitelji tenisa smatraju da je upravo taj poen mogao da promeni kompletan tok duela. Umesto mogućeg povratka i izjednačenja u setovima, Rud je ostao bez ogromne prilike, dok je Fonseka nastavio pohod ka najvećem uspehu karijere.