Ako vam nije dovoljno šokantno što su, uz trećeg igrača sveta Zvereva, učesnici četvrtfinala ovogodišnjeg Rolan Garosa iz (nekada „Novakovog“) dela žreba tinejdžeri Fonseka i Hodar, kao i dvadesetogodišnji Menšik, danas bi vas iz („Janikovog“) dela žreba u tom smislu dodatno mogli da obraduju do juče apsolutni autsajderi Švajda, Tabilo, Arnaldi i Huan Manuel Serundolo.

Jedini igrač, osim Zvereva, koji je ikada nastupio u finalu jednog slema jeste Mateo Beretini (Vimbldon 2021), koji je ove godine takođe iznenađenje u Parizu, bez obzira na taj uspeh. Uz njega, Ože-Alijasim, Koboli i Tijafo jedini su aktuelni ili bivši Top 10 igrači koji su ostali u žrebu.

Šesti teniser sveta, 25-godišnji Montrealac Feliks Ože-Alijasim, na korak je od ispisivanja kanadske teniske istorije, jer nastoji da se plasira u svoje prvo četvrtfinale na Rolan Garosu i tako postane prvi Kanađanin koji je kompletirao nastupe u četvrtfinalima sva četiri grend slem turnira. Takođe, uz Alkaraza (14), Sinera (14) i Šeltona (5), postao bi tek četvrti teniser rođen 2000-ih sa pet ili više grend slem četvrtfinala. U meč protiv Alehandra Tabila ulazi sa vođstvom od 1:0 u međusobnim susretima. Zanimljivo je da Tabilo, Čileanac rođen u drugom kanadskom masters gradu, Torontu, sutra puni 29 godina i traži rani rođendanski poklon u vidu plasmana u svoje prvo grend slem četvrtfinale u karijeri – uz četvrtu pobedu nad igračima iz Top 10 i prvu na jednom od slemova.

Deseti nosilac Flavio Koboli jedini je igrač u muškom žrebu koji ove nedelje još nije izgubio nijedan set, uključujući i pobedu od maksimalna tri seta nad 18. nosiocem Tijenom u trećem kolu. Ovaj 24-godišnjak sada želi da se plasira u svoje drugo grend slem četvrtfinale, nakon prošlogodišnjeg uspeha i plasmana među osam najboljih na Vimbldonu, a u njihovom drugom međusobnom duelu odmeriće snage sa Amerikancem Zakarijem Švajdom. Švajda je do Pariza ostvario samo jednu pobedu na ATP turneji na šljaci, a u subotu je ostvario najveći uspeh karijere pobedivši 26. nosioca Fransiska Serundola u pet setova. Sada ovaj 23-godišnjak ima priliku da postane tek drugi igrač u Open eri koji je do svog prvog ATP četvrtfinala u karijeri stigao upravo na Rolan Garosu. Pre njega je to uspeo samo Rus Andrej Česnokov 1986. godine.

Devetnaesti nosilac Frensis Tijafo bori se za ulazak u svoje drugo četvrtfinale na Rolan Garosu, čime bi stao rame uz rame sa Zverevom kao jedini igrač među prošlogodišnjim četvrtfinalistima koji je dve godine zaredom stigao do najboljih osam. Popularni „Big Fo“, koji je prošle godine stigao u Pariz sa skorom 4–9 na ovom turniru, u poslednja dva izdanja ima učinak 7–1. U borbi za četvrtfinale sastaje se sa još jednim ogromnim iznenađenjem osmine finala, Mateom Arnaldijem. Italijan nastupa u svom drugom četvrtom kolu na Rolan Garosu. U prvom ga je pre dve godine zaustavio Cicipas, ali mu se Arnaldi ove godine revanširao pobedom u drugom kolu. Ako bi se danas prvi put plasirao u četvrtfinale grend slema, a Beretini i Koboli takođe bili uspešni, postali bi prvi italijanski muški trio u istoriji koji je stigao do četvrtfinala na istom slemu.

Baksuzni Mateo Beretini nastupa u Parizu prvi put posle pet godina, nakon što je sa prethodna četiri izdanja morao da se povuče zbog povreda, a sada nastoji da izjednači svoj najbolji rezultat na ovom turniru. U trećem kolu spasao je dve meč lopte protiv Komesanje, a kao 105. igrač sveta ima za cilj da postane najslabije rangirani četvrtfinalista muškog singla na Rolan Garosu još od 2007. godine. Njegov protivnik Huan Manuel Serundolo, mlađi i daleko manje uspešan od svog brata Fransiska, proveo je čak 12 sati i 28 minuta na terenu na putu do svog prvog nastupa u četvrtom kolu jednog slema i autor je jednog od najvećih iznenađenja na najvažnijim turnirima sezone u istoriji. Najpre je nadoknadio dva seta zaostatka (6:3, 6:2, 5:1 u trećem setu) i eliminisao prvog tenisera sveta Sinera u drugom kolu, da bi potom u trećem kolu zabeležio još jednu pobedu u pet setova protiv sjajnog Španca Martina Landalučea za 5 sati i 58 minuta, što je treći najduži meč u istoriji Rolan Garosa. Umorni, ali sigurno zadovoljni i potpuno rasterećeni Argentinac sada traži svoje prvo grend slem četvrtfinale u karijeri kako bi se pridružio Ečeveriju kao jedini aktivni argentinski teniser kome je to pošlo za rukom.

Ženska konkurencija

I kod dama danas na programu imamo kreatorke velikih iznenađenja – Francuskinju Dijan Pari, koja je izbacila šestu nositeljku Anisimovu, u duelu sa Poljakinjom Čivalinskom, koja je eliminisala Eliz Mertens i Mariju Sakari; rusku Austrijanku Potapovu, koja je izbacila braniteljku titule Gof, protiv Ukrajinke Kalinskaje, koja je prvi put u četvrtfinalu i koja je eliminisala francusku polufinalistkinju iz 2025. godine Boason; kao i mladu Ruskinju Dajanu Šnajder u meču protiv osvajačice Melburna iz prošle sezone, Amerikanke Kiz. Meč koji je svakako poslastica dana u ženskom singlu jeste duel između aktuelne i nekadašnje prve igračice sveta – Sabalenke i Osake. Njih dve su svoje neuspehe u Parizu ranije veoma teško podnosile, ali im nedavni uspesi protiv Kasatkine, odnosno Ive Jović, sigurno daju visok nivo samopouzdanja pred večerašnji triler na Šatrijeu.

Naša sjajna juniorka Anastasija Cvetković nastavlja svoj put ka najboljem plasmanu na juniorskim slemovima. U trećem meču na Terenu 12 igraće protiv korpulentne Francuskinje Nehire Sanon (#215 na ITF rang-listi), koja je na turnir stigla zahvaljujući specijalnoj pozivnici nacionalne federacije. Biće to svakako zanimljivo iskustvo za 17-godišnju Nišlijku, šestu nositeljku i 12. juniorku sveta na ITF listi. Ostaje nada da će je mirna glava, brze noge i staložena ruka odvesti dalje od dosad najboljeg plasmana – drugog kola na najvažnijim turnirima sezone.