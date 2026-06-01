Novi skandal potresao je Rolan Garos!

Paragvajski teniser Adolfo Danijel Valjeho našao se na udaru javnosti pošto je izneo kontroverzne komentare na račun sudije Ane Karvaljo.

Dok se u Parizu vodi borba za najveće trofeje, jedan teniser pobrinuo se da dospe u centar pažnje iz potpuno pogrešnih razloga.

Paragvajac Valjeho, trenutno 71. igrač sveta, izgubio je posle više od pet sati iscrpljujuće borbe od mladog Francuza Kouamea u drugom kolu Rolan Garosa. Međutim, mnogo više od samog poraza odjeknule su njegove izjave nakon meča.

Danijel Valjeho Foto: Pauline FIGUET/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vidno razočaran, Valjeho je komentarisao suđenje brazilske sutkinje Ane Karvaljo i tom prilikom izneo stav koji je izazvao lavinu osuda.

Prema navodima francuskih medija, Paragvajac je poručio da ovako zahtevne mečeve treba da sude muškarci, jer je, kako je naveo, ženama teže da se izbore sa pritiskom publike i kontrolišu atmosferu na terenu.

Njegove reči momentalno su izazvale bes dela javnosti, a brojni komentatori i mediji ocenili su ih kao seksističke i neprimerene za profesionalni sport.

Organizatori Rolan Garosa nisu dugo čekali.

Direktorka turnira i nekadašnja svetska teniska zvezda Amélie Mauresmo saopštila je da je Valje kažnjen sa čak 65.000 evra.

Prema pisanju francuskih medija, kazna predstavlja gotovo polovinu novca koji je zaradio nastupom na ovogodišnjem Rolan Garosu.

"Takve izjave ne možemo da prihvatimo. Ne prihvata ih ni turnir, ni savez, a neprihvatljive su i u mnogo širem kontekstu", poručila je Morozmo.

Tako je jedan od najdužih mečeva ovogodišnjeg turnira dobio i neočekivan "treći set" van terena, a Paragvajac će ga sigurno dugo pamtiti. Ne zbog tenisa, već zbog reči koje su ga skupo koštale.