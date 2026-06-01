Izuzetan je i pobedi nad Kasperom Rudom bio Žoao Fonseka (7-5, 7-6, 5-7, 6-2), posebno važnoj u smislu potvrde svih komplimenata zarađenih kroz trijumf nad “najvećim svih vremena” – ali i činjenice da ju je ostvario pred legendarnim zemljakom Gustavom “Gugom” Kuertenom, trostrukim osvajačem Rolan Garosa.

Upitan kako se oseća i kako izdržava sve što trenutno doživljava u fizičkom i mentalnom planu – Brazilac odgovara:

“Osećam se dobro, iako je ovo iskustvo potpuno drugačije od svega prethodnog. Eto, uđem u svlačionicu, a tamo je ostalo samo nekoliko ljudi (smeh). Drugačije je pošto mi je prvi put, ali samo živim za svaki sledeći trenutak. Fizički sam dobro, kvalitetno se oporavljam tokom slobodnih dana. Jasno je da sam umoran posle ovakvih mečeva, ali dobro spavam, jedem, odmaram se i hidriram – i sve će biti super za utorak”, najavljuje on.

Šta je omogućilo ovaj uspeh u Parizu? Moje pitanje se odnosi na ogroman jaz između forme koju prikazuješ poslednjih nedelja i one sa početka sezone...

“Iza svega ostvarenog je ogroman rad. Pripremni period u decembru nije dobro prošao, pa Australija možda može da posluži kao primer, jer sam tamo bio potpuno bez ritma. Trenirao sam otprilike dva dana nakon 13 dana pauze, i sa ta dva dana treninga sam pokušao da igram. Možda to nije bio najbolji izbor, ali to posmatram kao važne lekcije i iskustvo. Ono što se promenilo jeste to što radim mnogo na fizičkoj spremi i naporno treniram. Mislim i da mi se mentalitet dosta promenio — fokusiram se na poene, a ne na kraj meča. Ovo je za mene najduža serija turnira u godini van kuće, jer još od Monte Karla sam na putu, ali mislim da je sve to rezultat velikog rada”, kaže nam Fonseka.

Koji je bio bolji meč, onaj koji uveče odigrao protiv Đokovića ili ovaj protiv Ruda? Kakav je osećaj to što se trojica mladih momaka — ti, Menšik i Hodar — nalazite oko Zvereva u tom delu žreba?

“Mečevi protiv Kaspera i Đokovića su bili drugačiji. Protiv Đokovića je bilo više mentalno, teško na početku, drugačiji uslovi za igru – neuporedivo topliji, a igrao sam protiv čoveka koga izuzetno poštujem i zato sam ga otvorio sa prevelikim poštovanjem. Nije da ne poštujem Kaspera, samo sam se u današnjem meču osećao samouverenije i agresivnije, išao sam na udarce i trudio se da rano preuzmem kontrolu nad poenima. Bila je to više bitka oko toga ko će biti agresivniji na početku i ko će odlučivati poene. Mislim da sam na početku vršio veliki pritisak na njega, a naročito sam dobro odigrao važne poene”, prenosi nam Žoao, i dodake: “Sjajno je što imamo nove generacije igrača – gde su ne samo Hodar, Menšik i ja - već i Lerner, Mikelsen, Landaluče… Dobro je imati ih u blizini, to me svakako gura napred i donosi nam sjajne mečeve!”

Koja je tajna tvog sjajnog forhenda? Da li ti to dolazi prirodno?

“Teško je odgovoriti na to. Svako ima svoju ličnost, svoje udarce i svoju snagu. Mislim da je moja snaga upravo u toj probojnosti, u tome što idem na udarce i igram agresivno – a to radim od malih nogu. Naravno, tada to nije bilo sa ovolikom konstantnošću, ali uvek sam išao hrabro u udarce. Volim da pravim vinere, mislim da je to imanentno za mene jer se uvek trudim da budem svoj na terenu. Kada sam svoj, ponekad poludim; ponekad loptica odleti u ogradu, a ponekad udarim lopticu u važnim trenucima i izgubim. Trudim se da budem samouveren i to me podiže”, otkriva nam možda i najveći kandidat za osvajača ovog turnira od prisutnih mladih nada u žrebu.

