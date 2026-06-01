Tradicionalni razgovor direktorke turnira Ameli Morezmo sa predstavnicima “sedme sile” ovoga put nije proizveo toliko varnica kao što je bilo očekivano, ali je – naravno – sadržao puno zanimljivih pitanja.

Počelo se – očekivano – sa temom zašto je tek večeras prvi put zakazan meč ženskog singla u glavnom (večernjem) terminu na stadionu Filip Šatrije – posle 32 meča muškog singla zaredom?

“Mi iz organizacije smatramo da je ovo najbolji meč dana (Sabalenka – Osaka, prim.aut.) U pitanju je višestruka osvajačica Grend slema, i bilo nam je jasno da bi to trebalo da bude večernji meč danas. Postoji više faktorak za tu odluku, a jedan od njih je i potencijalna dužina mečeva”, odgovara Morezmo.

Da li će turnir revidirati odluku da koristi žive linijske sudije u korist tehnologije “Oka solokovog” naredne godine?

“To pitanje postavljamo sebi nakon turnira svake godine, jer smo očigledno otvoreni za sve, za svaku novu tehnologiju koja je koja nam je dostupna. Stvar je u tome što nam se čini da - iz onoga što smo videli na prethodnim turnirima na šljaci u u poslednjih nekoliko meseci - tehnologija na šljaci nije 100% pouzdana. Eto, ako spominjemo sinoćnji meč (Rud – Fonseka, prim.aut.) i ako ste videli Kasperovu reakciju sinoć, ni on nije bio šokiran odlukom sudije”, dodaje ona.

Šta možete da nam kažete o odluci da se blokovi pri kraju terena pomere ka unazad?

“Iako su naši tereni mnogo uh veći od onoga što se zahteva po pravilima, doneli smo odluku da pomerimo te te blokove malo unaza kako bismo dali još više prostora igračima, i to smo prilagodili tokom turnira. Proširili smo terene koliko god smo mogli za za za ovu godinu, ne možemo uh da radimo neke velike građevinske radove tamo”, dodaje ona.

Upitana da li imaju način da reše ogromne redove na ulasku u centralni butik turnira – kao i pred kasama za plaćanje, Morezmo odgovara:

“Pokušavamo da učinimo nešto, a zaista nije lako – jer nemamo dovoljno prostora za sve naše želje na ovom kompleksu. Pokušavamo da učinimo stvari manje komplikovanim, lakšim možda i sa sve manje i manje čekanja, ali iskreno, mučimo se u ovom delu. Ljudi odlično reaguju na sve ono što im se nudi na terenu i van terena takođe, ali nemamo neku čudotvornu mogućnost jer naš kompleks nije toliko veliki koliko bismo mi mi želeli!”

Upitana za reakcije pratioca tenisa koji se se čudili terminima mečeva – na primer – Sinerovog protov Serundola, i koliko su u igrači u poziciji da utiču na to – odgovor sledi:

“Nikada neću komentarisati zahteve igrača, televizija; igrači mogu da pričaju o tome šta traže ili šta žele, slobodni su to da rade – ali će taj razgovor proći bez nas. Činilo nam se da je to dobro za turnir.”

Smatrate li da je ovaj Rolan Garos najveće iznenađenje u poslednjih nekoliko godina

“Da, ovo je iznenađujuće izdanje, zbudljivo izdanje po mom mišljenju. Svake godine imamo uzbuđenje, bilo da su nosioci prošli do kraja turnira ili ne. Osećam se kao gledalac kada svedočim onome što se dešava. Zaista se radujem ovoj poslednjoj nedelji turnira da vidim šta će se desiti u oba žreba. Dobro je da prihvatamo stvari onako kako se prirodno dešavaju. Ovo je sve dobro za tenis, dugi mečevi, velike borbe – i novi šampioni,” kaže direktorka.

Da li je bilo nekog epiloga posle protesta igrača izraženog skraćenjem interjua za Medijski dan?

“Ćini mi se kao da je to bilo davno (smeh). Pokrenuli smo razgovor sa sa igračima, nismo nikoga tužili – po savetu advokata. Najvažnije je imati partnerstvo sa igračima u ime turnira, i to kažem kao njegova direktorka. Povratili smo međusobnu komunikaciju, i uverena sam da će se stvari obostrano kretati napred i svi razumeti jedni druge. Mi ćemo poželeti dobrodošlicu svima za sto za ove razgovore, jer mislim da bi za tenis to bilo sjajno. Ali od danas, ovaj razgovor se dešava između nas i igrača. I da budem iskrena, u sredini smo turnira, sa mnogo obaveza, tako da ćemo napraviti malo više napretka do kraja Vimbldona i videti jasniju sliku”, ističe Morezmo.

Da li mislite da u mnogim slučajevima igrači zapravo ne razumeju i ne cene ono što se dešava sa jednim od Slemova i činjenicu da se toliko sredstava koja oni generišu vraća nazad u sport i u bazu od strane federacija?

“Mislim da mi takođe imamo dužnost da to bolje objasnimo, jer to je to je ekonomski model u kojem smo mi neprofitna organizacija. Sve se to vraća osnovama tenisa, kao i ITF-u, ATP-u, WTA-u (WTA) - tako da moramo da se postaramo da to objasnimo verovatno bolje. Tako ćemo imati jasniji odnos po pitanju svega što činimo da ovo bude situacija u kojoj svi pobeđuju – što će biti korisno za naše dalje odnose”, zaključuje ona.

