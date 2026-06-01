Sjajno je nastavila svoj hod kroz žreb Rolan Garosa za juniorke Nišlijka Anastasija Cvetković, naša najbolje plasirana igračica u tom uzrastu (12).

Anastasija Cvetković Foto: VB KS

 Kao šesta nositeljka u Parizu, danas je sa ubedjivih 6:2 6:2 za 78 minuta igre pobedila korpulentnu Francuskinju Nehiru Sanon i bukirala nastup u osmini finala protiv 11. nositeljke Paole Pinjera Selorio.

U na momente veoma čudnom toku meča - gde je rešenjima iz rekreativnog tenisa Francuskinja probala da poremeti ritam naše igračice - jedini pasaž igre u kome se vodila neizvesna borba bio je pri rezultatu 3:2 u prvom setu - kada se Anastasija izdiže i dolazi do prednosti od 5:2.

Od tada naša teniserka dominira tokom meča, i uz nekoliko izuzetnih forhend-vinera i poena sa mreže dolazi do svog najboljeg rezultata na Slemovima - osminu finala.
Svaka čast za Anastasiju - i nadamo se novim lepim vestima sa Rolan Garosa!

