

Gospodine Mol – tek započinjemo drugu nedelju na Rolan Garosu, a već pokrećemo temu Vimbldona – i u tome sigurno nismo sami. Kakva su Vaša predviđanja za Šampionat 2026.?

“Pratim Vimbldon od 2007. godine, a od 2019. ga pokrivam kao glavni dopisnik. Tamo uvek vlada veliko uzbuđenje, naročito u Engleskoj, jer znate da će mnogo navijača - koji inače ne gledaju tenis van sezone na travi - doći da prati mečeve. BBC takođe radi fantastičan posao u izveštavanju sa njega, i time milionima ljudi biva omogućeno da ga gledaju. Međutim, ovogodišnji Vimbldon će na neki način biti malo u senci Svetskog prvenstva u fudbalu u Americi. Mislim da su mnoge oči uprte u Tomasa Tuhela i u to kako će proći Engleska. Ipak, jedna dobra stvar je to što će zbog vremenske razlike ljudi — kao i moji urednici, novine i onlajn tim — moći da prate Vimbldon tokom dana, a zatim da se uveče fokusiraju na Svetsko prvenstvo, jer se skoro 50% fudbalskih utakmica igra posle 23 sata po britanskom vremenu”, kaže nam Mol, i nastavlja:

“S obzirom na to da sam počeo ga da pokrivam te davne 2007. mislio sam da su moji dani izveštavanja o Endiju Mariju završeni. Mislio sam da je prošlo vreme jurenja za igračima po trening kompleksu Aorangi, a onda dobijemo informaciju da se Endi vraća u tenis (kao trener Džeka Drejpera, prim.aut.) Takođe, umesto da pratim rezultate Novaka Đokovića, pratiću igru Džeka Drejpera, što celoj priči iz našeg ugla dodatni podsticaj. Tu je i Novak, uz koga se stalno postavlja pitanje da li mu je ovo poslednji Vimbldon? To je isto ono što smo se pitali za Rodžera i Rafu. Novak može da igra do 50. godine, znate kakav je, toliko je spreman i fizički jak da se to nikada ne zna. A onda se na turneji ponovo pojavi i Serena, pa pomislite — vau, to je taj iks-faktor. Na početku godine sam mislio da će Vimbldon biti prigušen zbog Svetskog prvenstva, ali učešće Novaka, Marija kao Drejperovog trenera i Serene mu daje jak vetar u leđa. Tako da, iz moje novinarske perspektive, zapravo vlada veće uzbuđenje oko samog turnira nego što sam očekivao”, prenosi nam on.

Svedoci smo mnogih iznenađenja ovde na šljaci Rolan Garosa. Da li mislite da bi mlađi igrači mogli da ponove bar deo te magije i na travi?

“Da, mislim da je to sasvim moguće. Nećemo imati Karlosa Alkaraza, ali Novak verovatno ima najbolju šansu da dođe do svoje 25. titule upravo na travi. Razgovarao sam o tome sa Timom Henmanom i on deli to mišljenje. Tim je, kao što znate, veoma dobar poznavalac tenisa. Naravno, videćemo kakvo će biti stanje sa Sinerom. Deluje da problem koji je Siner imao na Rolan Garosu neće predstavljati prepreku, a on je branilac titule…”

“Tradicionalno, na travi obično nemamo mnogo različitih pobednika. Imali smo godine dominacije Novaka, Federera i Endija, i nemamo novog šampiona svake godine. Ali uprkos tome, ove godine bismo mogli da vidimo iznenađenje. Fonseka je očigledno neko ko je skrenuo pažnju na sebe. Rafael Hodar je neko ko se dokazao na šljaci. Mogu li oni da naprave tranziciju na travu? Da li će biti potpuno iscrpljeni, mentalno i emotivno, do završetka Pariza? Pružili su toliko puno sjajnog tenisa u Parizu, a onda za otprilike mesec dana moraju ponovo da igraju na Vimbldonu. Koliko će “bela oprema” – faktor jednakosti svih učesnika - promeniti odnos snaga? Biće zanimljivo videti njih dvojicu, ali i Beretinija, koji je pre pet godina stigao do finala. Da li bi mogao da ponovi isto to na travi?”, pita se Mol.

“Na kraju krajeva, puno toga će zavisiti od žreba. Videćemo da li će Đoković i Siner biti na suprotnim stranama žreba, jer bi bilo zanimljivo ako bi se sreli tek u polufinalu, na primer. Mislim da bi na Vimbldonu moglo da bude dosta šokova u muškoj konkurenciji. Što se tiče žena, Iga [Švjontek] je branilac titule. Sabalenka nikada nije osvojila trofej, tako da će i to biti zanimljivo. Mislim da bi moglo biti iznenađenja, ali možda ne nekog ogromnog šok-rezultata. Ne verujem da ćemo imati situaciju poput Gorana Ivaniševića koji je osvojio turnir sa posebnom pozivnicom - ali verujem da nas očekuju veoma zanimljivi mečevi i nekoliko iznenađenja. I u Parizu smo videli koliko povrede mogu da utiču na tok turnira. Svi takmičari igraju previše tenisa, što ostavlja velike posledice na telo. Igrači očigledno fizički posustaju, kao što se desilo Karlosu Alkarazu u proteklih nekoliko nedelja”, objašnjava nam sagovornik.

Da li predviđate da će neko od velikih imena igrati turnire pre Vimbldona, na primer da će se Janik i Novak pojaviti u Kvinsu? Da li biste to preporučili iz svog iskustva?

“Ne, mislim da Novak više ne mora da igra pripremne mečeve, može da ide direktno na Vimbldon. Možda bi mu to ove godine i koristilo, jer je do sada odigrao samo 10 mečeva pre dolaska na Rolan Garos, ali egzibicioni turnir u Harlingem Kantri Klubu je mesto gde on voli i ponovo može da igra. To je egzibicija, ali tako bar uvodi telo u ritam – za šta služi I egzibicija na Budlsu. Berlin WTA je u ženskoj konkurenciji izrastao u sjajan turnir, zar ne? Kada pogledate, tamo će igrati devet od prvih 10 teniserki. Mislim da je Iga jedina koja ne igra u Berlinu.”

“Takođe, u priču o tome koje će turnire igrači igrati pre Vimbldona ulaze i britanski poreski zakoni. Nikad se ne zna koliko su igrači motivisani da igraju u Velikoj Britaniji ako će im zarada biti prilično oporezovana. Zbog toga Berlin postaje ogroman događaj, baš kao što je Hale bio sa Federerom pre nekoliko godina. Mislim da ćemo videti više igrača koji biraju samo pojedinačne događaje. Nema potrebe da se trošite nedelju za nedeljom. Ako ste Ema Radukanu i ispadate u prvom kolu, onda da, morate da odigrate tri turnira. Ali ako ste Novak ili Janik Siner, koji prilično izvesno znaju da će odigrati četiri ili pet mečeva te nedelje, to vam je verovatno dovoljno. Za Novaka je verovatno bolje da u ovoj fazi karijere, kada je napunio 39 godina, ode u London, iskoristi tu prvu nedelju za pripremu, malo trenira na travi i igra sparinge”, objašnjava nam iz veoma orignalnog ugla britanski medijski stručnjak.

Verujete li da ćemo imati sličan broj mečeva u pet setova u Londonu kao što smo imali na Rolan Garosu?

“Ne, mislim da zbog samih uslova na travi neće biti toliko mečeva u pet setova. Videli smo porast broja takvih mečeva na Rolan Garosu, a i završavali su se veoma kasno. Koliko ste mečeva završili posle ponoći protekle nedelje? Prilično mnogo. U tom smislu, Bog blagoslovio opštinu Merton i njihov “policijski čas” u 23 sata. (smeh) Svi mi iz medija radimo iste stvari— dođemo u devet ujutru, uzmemo novine, kafu i radimo do 11 uveče, a sutradan moramo sve ponovo. Taj policijski čas zaista pravi ogromnu razliku. Naravno, to je još više slučaj sa igragčima; sećam se da su Novaka prekinuli pre nekoliko godina, kao i Endija kada je igrao protiv Cicipasa. Taj policijski čas je dobra stvar. Ipak, mislim da ih na Vimbldonu neće biti toliko, iako mečevi počinju kasnije tokom dana i to ima uticaja”, kaže Britanac.

Na komentar da se i tenis na travi takođe dosta promenio time što je igra postala više bazirana na razmenama sa osnovne linije, pa zbog toga imamo duže razmene i duže mečeve – Mol je saglasan: “Pošto su igrači sada skloniji tom stilu igre, postoje ozbiljne indicije da bismo mogli da imamo više mečeva u pet setova. Ali, to svakako doprinosi zanimljivosti turnira, zar ne? Koliko smo puta videli ove nedelje da neko gubi sa dva seta razlike? Karlos je bio u takvoj situaciji prošle godine — gubio je dva seta, spasao tri meč lopte i preživeo u jednom od najvećih finala ikada. Psihologija u ovom sportu i sistem bodovanja su prilično jedinstveni. Možete biti tako blizu pobede, izgubite taj treći set i odjednom ste ponovo daleko. To je lepota ovog sporta, videli smo to mnogo puta.”

“Tu je naravno Endi Mari, najpoznatiji u istoriji tenisa po tome što je uspeo da napravi najviše preokreta nakon što je gubio 2-0 u setovima. Sećam se da sam bio tamo i gledao ga u četiri ujutru u Australiji, i to mnogo puta. Upravo je psihologija razlog zašto su igrači poput Novaka, Rafe i Federera bili tako dobri, jer su mentalno mogli da se nose sa gubitkom seta. Siner i Karlos takođe uspevaju da se nose sa tim do određene mere. Mogli bismo da vidimo dosta preokreta, ali lično ne mislim da ćemo ih imati toliko koliko ih je bilo na ovom Rolan Garosu”, smatra on.

I na kraju, kako bi glasila Vaša najpreciznija prognoza na temu Novakovih šansi na Vimbldonu?

“Kad smo razgovarali sa Novakom prošle godine, bio je veoma iskren i otvoren. Pratio sam Useina Bolta, vrhunske fudbalere, tenisere, pratio sam brojne olimpijce – i Novak je najfascinantnija osoba o kojoj sam izveštavao jer nikada ne znate šta ćete dobiti od njega. Kod njega uvek ima emocija, drame, on se hrani time i to vas privlači. Za novinara to nikada nije dosadno, uvek se nešto dešava — na konferenciji za medije ili na terenu, i to je sjajno, to stvara fantastične priče. Gledao sam ga kako pobeđuje u različitim zemljama na isti način”, naglašava Mol, i dodaje:

“Neverovatno je kakav je on čovek. Kada ste ga gledali na Vimbldonu prošle godine, govorio je: „Ne mogu da pobedim Sinera, ne mogu da pobedim Alkaraza“, ali on može i dalje da pobedi 98% igrača na turneji – a problem su bili samo ta prva dvojica. Sada je Alkaraz van stroja, a Siner je u međuvremenu pobeđen u Melburnu. I dalje, mislim da će Novakov rezultat u Londonu puno zavisiti od žreba, to jest - na kojoj će strani žreba biti u odnosu na Sinera – ali i od njegove fizičke spremnosti. Mislim da mu njegovo znanje, snalažljivost i iskustvo igranja na travi mnogo pomažu, tako da verujem da će stići do završne faze.”

“Međutim, posle onoga što smo videli protiv Fonseke — a znajući da je to svakako bio visok nivo tenisa — jednostavno se pitam da li su u pitanju godine, a to stalno ponavljamo. U kojoj fazi vas godine stignu? Sam je priznao da mu sada treba više vremena za oporavak nego kada je imao 29 godina. Biće miljenik publike, mnoge oči će biti uprte u njega. Mislim da će dogurati daleko, samo ne znam da li će imati ono što je potrebno da ponovo osvoji Vimbldon. Naravno, on juri Rodžerovih osam titula, pokušava da se izjednači sa njim, a juri i 25. Grend Slem.”

“Setite se da je Federer izgubio od Hurkača u četvrtfinalu, mislim da je bilo 6-0 u poslednjem setu. Pogledao je oko sebe i shvatio da mu je to poslednji set na Vimbldonu. Ako Đoković treba da ispadne, a on želi da ispadne muški, ne želite da ode tako što će izgubiti od nekog lošijeg igrača – zbog neke povrede. Sećate se i Sereninog poraza od Harmoni Tan u svom poslednjem meču u singlu. Ako ovo bude Novakov poslednji Vimbldon, nadaćete se da će biti nezaboravan”, kaže nam britanski kolega.

Da, deluje da se on ne bori samo protiv protivnika na semaforu, već i protiv sata koji otkucava…

“Da, jer je to dokazao i taj prvi set protiv Fonseke. Morao je da ga završi za 26-27 minuta, a onda je meč potrajao još 18 minuta duže - i to se na kraju pokazalo kao možda i presudno za konačan ishod. Mi i dalje ne znamo, a naša dužnost je da pitamo — da li mu je ovo poslednji Vimbldon? On to naravno neće reći. Ali zanimljivo je — kako se povlači neko kao Novak Đoković? Kakav je plan za penziju? Da li u Srbiji na nekom ITF turniru? Da li na Olimpijskim igrama u dublu - ili na Vimbldonu? Endi je bio na Vimbldonu, pa onda u Parizu u dublu. Rodžer na Lejver Kupu, Rafa na Dejvis Kupu u Španiji. Kako to radi Novak? Mislim, da li on uopšte razmišlja o tome, ne znam. Ali iz njegove perspektive, koji je najbolji način da zatvoriš karijeru koja je bila uspešnija od bilo čije druge? Kako je završiti? “, pita se Mol

Kolika je verovatnoća da bi Novak zapravo voleo da završi karijeru na Vimbldonu, jer je to bio imperativ na početku njegove karijere?

“Mislim da će igrati na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu. Možda ne u singlu - ali mislim da će ići u LA. Smatram da će igrati dubl, skoro sam siguran. A da li će uz to igrati i na Vimbldonu? Fizički je spreman, tako da, kucam u drvo, telo mu ne otkazuje. Pitanje je samo tog kapaciteta da krene ispočetka. A onda – postavlja se pitanje: Koliko će ovaj meč sa Fonsekom uticati na njega? Da li će ga jednostavno otpisati i zaboraviti? On je mentalno jak, ali ako bi rano izgubio na Vimbldonu, da li bi crv sumnje počeo da radi i da li bi pomislio: „Ovo je drugačije, menjam se“ - ili će imati sjajan niz na Vimbldonu, kao što je imao prošle godine? Prošle sezone je stigao do polufinala na sva četiri slema, igrao je finale u Australiji, i kada tako pogledate, on je i dalje konkurentan!”

“Reč je samo o tom malom procentu prednosti koji imaju prva dvojica. Znamo da se Siner muči na vrućini, a Alkaraz je povređen, tako da su mu vrata otvorena u tom smislu. Mislim da ni on sam ne zna gde bi mogao da okonča karijeru; možda nešto planira, ali to je više retoričko pitanje — koji je najbolji način da završiš? Kako proslaviti karijeru ovog čoveka? Jer ako prođe dobro na Vimbldonu, za nekoliko nedelja stiže Ju Es Open, a onda i Olimpijske igre. Čak je i sam rekao u jednom televizijskom intervjuu pre par godina da ne bi imao ništa protiv da igra u Los Anđelesu – što bi bilo idealno.

Na poslednji komentar Kurira – da bi, u isto vreme, možda ipak bilo za njega najprikladnije da sve zaokruži na Vimbldonu, jer mu je to bio turnir iz snova, i čiji trofej je kao dete pravio od kartona – Rob Mol zaključuje sledećim rečima:

“Da, slažem se. A sa druge strane, postavlja se pitanje da li to najaviti unapred, kao što je to Rafa uradio na Dejvis Kupu, Rodžer na Lejver Kupu, Endi na Vimbldonu i u Australiji – ili jednostavno reći: „To je to, evo trofeja, doviđenja, vidimo se kasnije“? To je zaista zanimljiva dinamika, ali se nadam da je taj momenat ipak dalji nego što trenutno mislimo!”