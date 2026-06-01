Italijanski teniser Mateo Beretini plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je danas posle tri seta pobedio Argentinca Huana Manuela Serundola 6:3, 7:6(2), 7(8):6.Beretini, 105. igrač sveta, pobedio je 56. igrača na ATP listi posle dva sata i 28 minuta.

Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP

Serundolo je prethodno u drugom kolu napravio senzaciju i eliminisao Janika Sinera prvog reketa sveta.

U četvrtfinalu Beretini će igrati protiv boljeg iz duela Tijafo - Arnaldi.

U četvrtfinale se plasirao i šesti teniser sveta Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, nakon što je posle tri seta pobedio Alehandra Tabila 6:3, 7:5, 6:1.

On je pobedio 36. igrača na ATP listi posle dva sata i osam minuta.

Kanađanin će u četvrtfinalu igrati protiv Italijana Flavija Kobolija.

