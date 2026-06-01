ROLAN GAROS
ITALIJAN OSVETIO SINERA: Beretini i Ože-Alijasim u četvrtfinalu Rolan Garosa
Italijanski teniser Mateo Beretini plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je danas posle tri seta pobedio Argentinca Huana Manuela Serundola 6:3, 7:6(2), 7(8):6.Beretini, 105. igrač sveta, pobedio je 56. igrača na ATP listi posle dva sata i 28 minuta.
Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP
Serundolo je prethodno u drugom kolu napravio senzaciju i eliminisao Janika Sinera prvog reketa sveta.
U četvrtfinalu Beretini će igrati protiv boljeg iz duela Tijafo - Arnaldi.
U četvrtfinale se plasirao i šesti teniser sveta Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, nakon što je posle tri seta pobedio Alehandra Tabila 6:3, 7:5, 6:1.
On je pobedio 36. igrača na ATP listi posle dva sata i osam minuta.
Kanađanin će u četvrtfinalu igrati protiv Italijana Flavija Kobolija.
