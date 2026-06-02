Arina Sabalenka ponovo je pokazala zašto je jedna od najvećih zvezda svetskog tenisa, ali ovoga puta nije u centru pažnje bila samo zbog igre.

Nakon što je u osmini finala Rolan Garosa savladala Naomi Osaku rezultatom 7:5, 6:3 i izborila plasman među osam najboljih u Parizu, Beloruskinja je priredila pravi šou za publiku na stadionu "Filip Šatrije".

Rolan Garos - Arina Sabalenka

Dok su navijači slavili njenu novu veliku pobedu, Sabalenka je rešila da ih dodatno zabavi. Usred terena izvela je čuveni "moonwalk", potez kojim se proslavio legendarni Majkl Džekson, a tribine su eksplodirale od oduševljenja. Snimak je ubrzo preplavio društvene mreže i postao jedan od najgledanijih teniskih trenutaka dana.

Posebnu težinu celoj priči daje činjenica da je meč protiv Osake bio jedan od najiščekivanijih na turniru. Duel dve velike zvezde odigran je u večernjem terminu na centralnom terenu, a Sabalenka je još jednom pokazala zbog čega važi za glavnog favorita za osvajanje titule.

Beloruskinja je tako stigla do svog 14. uzastopnog četvrtfinala na Grend slem turnirima, a u narednoj rundi očekuje je okršaj sa Dijanom Šnajder.

Ipak, umesto forhenda i razornog servisa, ovog puta se najviše priča o nekoliko plesnih koraka koji su raspametili navijače. Rolan Garos je dobio novi viralni hit, a glavna zvezda ponovo je bila nasmejana Sabalenka.