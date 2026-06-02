ROLAN GAROS GORI ZBOG NJE! Sabalenka zaplesala nasred terena, publika eksplodirala: Izvela legendarni "munvok" kao Majkl Džekson! (VIDEO)
Arina Sabalenka ponovo je pokazala zašto je jedna od najvećih zvezda svetskog tenisa, ali ovoga puta nije u centru pažnje bila samo zbog igre.
Nakon što je u osmini finala Rolan Garosa savladala Naomi Osaku rezultatom 7:5, 6:3 i izborila plasman među osam najboljih u Parizu, Beloruskinja je priredila pravi šou za publiku na stadionu "Filip Šatrije".
Dok su navijači slavili njenu novu veliku pobedu, Sabalenka je rešila da ih dodatno zabavi. Usred terena izvela je čuveni "moonwalk", potez kojim se proslavio legendarni Majkl Džekson, a tribine su eksplodirale od oduševljenja. Snimak je ubrzo preplavio društvene mreže i postao jedan od najgledanijih teniskih trenutaka dana.
Posebnu težinu celoj priči daje činjenica da je meč protiv Osake bio jedan od najiščekivanijih na turniru. Duel dve velike zvezde odigran je u večernjem terminu na centralnom terenu, a Sabalenka je još jednom pokazala zbog čega važi za glavnog favorita za osvajanje titule.
Beloruskinja je tako stigla do svog 14. uzastopnog četvrtfinala na Grend slem turnirima, a u narednoj rundi očekuje je okršaj sa Dijanom Šnajder.
Ipak, umesto forhenda i razornog servisa, ovog puta se najviše priča o nekoliko plesnih koraka koji su raspametili navijače. Rolan Garos je dobio novi viralni hit, a glavna zvezda ponovo je bila nasmejana Sabalenka.