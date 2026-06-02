Jedan od najboljih igrača svoje generacije koji je prošao “najbaksuznije” u eri nadiranja njegovog velikog rivala Novaka Đokovića (17:6 za Srbina) ipak je osvojio 15 ATP titula, ali osim tog prvog finala Slema u Melburnu 2008. Dejvis Kupa 2017. i petog mesta na ATP rang listi Žo Vilfrid Conga nije upisao ništa značajnije u svom karijernom rezimeu. Bez obzira na to, jedan od retkih igrača koji je pobedio sve članove “Velike četvorke” na slemovima omiljen je među ljubiteljima tenisa – i od penzionisanja 2022. Aktivno komentariše neke od najvećih turnira sezone.

Kako Conga vidi Novakove šanse na Vimbldonu – odnosno u narednih godinu i po dana?

“Novak je i dalje jedan od najboljih igrača na svetu, bez obzira na njegove godine i fizičku spremu. Sposoban je da pobedi najboljeg igrača sveta, a videli ste kako je tekao meč protiv Fonseke. I to je za njega bio dobar meč, gde je Fonseka morao da pruži svoj maksimum i ima dobar dan u svakom smislu da bi pobedio igrača poput njega. On je za mene i dalje odličan igrač i još uvek ima šansu na svakom turniru na kom bude mogao da igra. Vimbldon mu je odlična šansa za 25. trofej na Slemovima, ali nisam siguran da mu je baš najbolja. Ta neizvesnost u tenisu je ono što svi volimo – a za to nema boljeg primera od ovog Rolan Garosa, jer je pitanje pobednika potpuno otovreno. Nismo pretpostavljali da će Siner rano ispasti sa turnira, da će Novak izgubiti od Fonseke – i danas je teško predvideti bilo šta”, jasan je Conga.

Hodar će prvi put nastupiti na Šatrijeu u narednom kolu, pa je medije interesovalo kakav je osećaj igrati tu u poređenju sa drugim centralnim terenima na Slemovima?

“Centralni stadioni na svim slemovima su ogromni na svim ostalim slemovima, a Šatrije je malo drugačiji. Za neke igrače je tranzicija ka najvećem terenu laka, ali za druge je sve samo ne to. I mene zanima da vidim kako će se on nositi sa ovim. Za mene je Šatrije pružao najbolji osećaj u mom životu. Da. Biti u mogućnosti da igram tamo pred tako glasnom publikom i bodri igrače je bila velika privilegija za mene – i nako on to prihvati atmosferu na taj način, neće imati problema da odigra dobro!”

Na duže staze, šta mislite ko je najveća pretnja Sineru i Alkarazu? Da li su to Menšik, Fonseka?

“Teško je reći u ovom trenutku, ali ako Fonseka u nedelju osvoji turnir, onda će on biti taj za koga će se znati da može igra sa njima. Za sada je to i dalje Aleksandar Zverev, jer je – ma šta god mi pričali – nekoliko puta bio blizu pobede protiv tih momaka i osvajanja Grend Slema”, zaključuje Conga.

