O Džonu Mekinrou, “velikoj prznici” svetskog tenisa krajem 20. veka ne treba posebno govoriti u smislu značaja za popularnost i istorijat promena na koje je uticao na svim nivoima igre. Verovatno najbolji igrač svih vremena po broju provedenih nedelja na prvom mestu singla (170) i dubla (269) istovremeno, 150 osvojenih titula ukupno u obe konkurencije, 17 Slemova u singlu, dublu i miksu i pet Dejvis Kup titula za SAD, član Teniske kuće slavnih je redak i dragocen sagovornik na druženju medija sa legendama sredinom Grend Slemova.

Zamoljen da prokomentariše zbivanja oko aktuelnog Rolan Garosa, legendarni “Džoni Mek” kaže:

“Pratimo situaciju, i meni je sve ovo prelepo. Karlos je izostao, što je bilo veoma depresivno – ali u odsustvu Nadala - imamo novog Rafu, što je neverovatno. Sviđa mi se ova situacija jer ne samo da su ovo velike stvari za tenis - već i za igrače koji su išli na koledž poput mene, što ohrabruje decu u tenisu. Iako je tamo proveo samo jednu godinu, vidite šta dečko čini u poslednje vreme”, napominje Amerikanac

Mislite li da on može da pobedi Zvereva?

“Sve je moguće, čak ako je Saša očigledno favorit za osvajanje turnira. Ovo je njegova velika šansa, ali mislim da će osetiti pritisak. Sa druge strane, Hodar deluje zreo za svoje godine, I uistinu svašta može da se desi”, smatra on.

Nedostaje vam i Karlos Alkaraz?

“Zbog toga sam bio veoma utučen pre nego što sam došao ovde, veoma zabrinut za njega – i dalje sam. Želim mu brz povratak, i molim vas da mu prenesete moje pozdrave!”

Šta mislite o Sereninom povratku tenisu?

“Oh ljudi! Veoma sam iznenađen, ali očigledno je da ona ima neke ideje - jer ne verujem da se vraća a da ne planira da pobeđuje. Pretpostavljam da će se malo pripremati kroz dubl, a bilo bi neverovatno zanimljivo kada bi na Vimbldonu igrala singl. Naravno, nije to ona mlada igračica – ali će uvek biti Serena Vilijams – i kladio bih se da se vraća sa željom da osvoji turnir”, sa uzbuđenjem ovo komentariše Mekinro.

Mislite li da je početak sa dublom na Kvinsu za nju pametan izbor?

“Jeste, jer to malo skida pritisak. Očigledno da zahtevi nisu isti u dublu, što je dobro – jer dugo nije odigrala takmičarski meč. Meni je dubl puno pomagao u igračkim danima, a ona je takođe osvojila i mnogo turnira dublova i Slemova – zajedno sa sestrom Venus. Ona ima dvoje dece, još puno toga što joj se dešava u životu – i moraće potpuno da se posveti tenisu da bi joj ovo uspelo – ali mi se čini da je to ono što želi da uradi”, ocenjuje on.

Vi ste se vratili na turneju u poznim godinama, igrali dubl u 47-moj?

“Tako je, i za dubl sam još uvek bio dovoljno fizički spreman – tako da ona definitivno još uvek može da igra dubl i to uopšte nije upitno. Mogla bi da osvoji bilo šta. Doduše, singl je teži - tako da ćemo morati da sačekamo i vidimo šta će odlučiti da uradi. Nisam baš siguran šta je plan, možda čeka Ju Es Open; nije me zvala da mi kaže plan”, šali se on.

Mislite li da Novak Đoković može da osvoji Vimbldon?

“Mislim da mu je najbolja šansa da osvoji naredni Slem upravo na Vimbldonu, jer on izuzetno dobro zna da igra na travi. Ako će osvojiti još jedan – uz odsustvo Karlosa - tipovao bih da će to biti baš tamo!”

Da li ste pratili nastupe Žoaa Fonseke, i da li vam se on sviđa kao igrač?

“Veoma volim Fonseku – i on je pun poštovanja prema drugima, za veoma mladog momka. Gladan je uspeha, a protiv Novaka kao da mu je ceo svet bio na ramenima. Ljudi širom sveta žele da on uspe, i američki TV kanali se nadaju da će stići do finala. Jasno je u kakvu je veliku zvezdu izrastao, a to sada opravdava na terenu – i pored svih očekivanja i pompe, on odlično kapira stvari kao tako mlad. Sjajan je!”, ističe mladog Brazilca Mekinro.

