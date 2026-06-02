Španija je posle Rafaela Nadala i Karlosa Alkaraza dobila novog teniskog miljenika. Zove se Rafael Hodar, ima samo 19 godina, a njegova priča zvuči kao filmski scenario.

Pre nekoliko godina udarao je lopticu između zidova garaže, a danas mu aplaudiraju hiljade ljudi na Rolan Garosu.

Ovaj čudesni tinejdžer ispisuje jednu od najlepših sportskih priča godine i nalazi se na samo korak od plasmana među četiri najbolja tenisera u Parizu.

Talentovani španski teniser - Rafael Hodar

Ono što njegovu priču čini još neverovatnijom jeste način na koji je počeo. Španski mediji godinama su pisali da je prve korake napravio u garaži porodične kuće, gde je udarao loptice pre nego što je dobio priliku da trenira na pravom terenu. Zatim je veliki deo detinjstva proveo na padel terenima, koji su znatno manji od teniskih, što mu je pomoglo da razvije brze reflekse.

Danas, sa samo 19 godina, Hodar igra tenis koji mnoge podseća na rane dane slavnog Rafe Nadala. Na ovogodišnjem Rolan Garosu postao je tek peti teniser u ovom veku koji je stigao do četvrtfinala na debiju u glavnom žrebu.

Njegov put do završnice turnira bio je spektakularan. U osmini finala gubio je 0:2 u setovima od iskusnog sunarodnika Pabla Karenja Buste, ali je uspeo da napravi veliki preokret i slavi posle skoro četiri sata borbe.

Američki i britanski mediji poslednjih dana ne prestaju da pišu o njegovom usponu. Prošle godine bio je student i nalazio se van prvih 700 tenisera sveta, a danas je među osam najboljih na Rolan Garosu.

Posebno je zanimljivo da je Jodar veliki navijač Nadala i Real Madrida, a reket je prvi put uzeo u ruke sa samo četiri godine u madridskom klubu Čamartin.

Njegov napredak u 2026. godini deluje nestvarno. Tek u januaru je ozbiljno zakoračio na ATP tur, osvojio je svoju prvu titulu u Marakešu, a zatim ostvario niz impresivnih rezultata na šljaci. Na omiljenoj podlozi ove sezone ima učinak od čak 19 pobeda i samo tri poraza.

Zbog svega toga u Španiji ga već nazivaju "novim Rafom", a navijači na društvenim mrežama sve češće veruju da može da ode i dalje od četvrtfinala.

Sada ga deli još samo jedna pobeda od polufinala Rolan Garosa. A ako nastavi da piše ovakvu bajku, priča o dečaku iz garaže mogla bi vrlo brzo da postane jedna od najvećih teniskih priča godine.