U svom sedmom uzastopnom četvrtfinalu na Rolan Garosu, četvorostruki uzastopni polufinalista (2021-24) i finalista iz 2024. Saša Zverev se sigurno pita – da li je to – to? Uz po jednu pobedu protiv obojice potencijalnih polufinalista sa njegove strane žreba (Fonseka – Monte Karlo, Menšik – Madrid), trostruki finalista Grend Slem turnira u prošlosti danas je zagledan u budućnost, ali mu veliki znak pitanja u liku i delu 19-godišnjeg Rafaela Hodara remeti pogled ka “Trofeju Musketara”. Današnji kišni dan u Parizu je idealan za refleksije osvajača 24 ATP titule (od kojih čak 2 na Završnim mastersima i 7 na turnirima Serije 1000) koji je mogao da ih osvoji skoro duplo više – da je bilo malo više fokusa, mirnoće i zrelosti u brojnim propuštenim šansama u odigranim finalima. To što su Španac, Čeh i Brazilac po prvi put u četvrtfinalu jednog Slema kao prvi trio igrača mlađih od 20 godina još od davne 1994. godine stvari sigurno čini veoma uzbudjivim za sve ljubitelje tenisa, ali ne pozitivno i za Sašu – koji je ovakav ishod najmanje očekivao.

Aleksander Zverev Foto: Martin KEEP / AFP /Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Sa druge strane, Hodar će pokušati da u njihovom prvom meču u karijeri postane tek drugi tinejdžer koji je pobedio Zvereva na nekom od Slemova posle Sinera ovde 2020. godine. Započeo je godinu kao 168. teniser sveta, da bi u martu ušao u Top 100, u aprilu u Top 50, a u maju u Top 30 na ATP rang listi. Na Rolan Garos je stigao kao 27. nosilac i uspeo da zabeleži svoje prve plasmane u treće kolo, osminu finala i četvrtfinale na najvećim turnirima. Već na poziciji lidera na ATP turneji po broju pobeda na šljaci ove sezone (19), “novi Rafa” će pokušati da postane prvi teniser koji je stigao do polufinala Rolan Garosa na svom debitantskom nastupu još od 2005. godine, kada je “onaj stari” Nadal na svojoj premijeri postao šampion. U ovoj godini najuspešnji teniser je onaj koga ovde nema – Janik Siner (37-3), Saša Zverev je drugi sa 32-9 a Hodar je četvrti sa 24-9 – pa se i po tome vidi koliko je ovaj meč, uprkos svim očekivanjima, opravdan za četvrtfinale.

Devetnaestogodišnji Fonseka sastaje se sa dvadesetogodišnjim Menšikom u najmlađem muškom četvrtfinalu na Rolan Garosu još od 2006. godine, kada je dvadesetogodišnji Nadal pobedio devetnaestogodišnjeg Đokovića. U jedinom međusobnom meču koji su odigrali pod posebnim pravilima Nekst Džen turnira u Džedi 2024. Brazilac je pobedio Čeha kroz pet posebnih taj-brejkova na betonu, pa je pitanje koliko je to uopšte relevatan rezultat za procenu. Za divno čudo i pored svih maratona koje je Jakub odigrao ovde, Žoao je na terenu u Parizu proveo čak sat i po vremena više, izbacivši trostrukog šampiona Đokovića u trećem kolu i dvostrukog finalistu Ruda u osmini finala. U premijernom terminu na Šatrijeu večeras će pokušati da postane tek četvrti Brazilac koji se plasirao u polufinale jednog grend slem turnira, dok će jedan od Menšikovih ciljeva biti da postane najmlađi češki polufinalista u istoriji muškog singla na Slemovima.

Žoao Fonseka i Rafael Hodar pokušavaju da postanu prvi tinejdžerski par koji je stigao do polufinala muškog singla na istom grend slem turniru u Open eri. Ukoliko obojica pobede danas, ovi devetnaestogodišnjaci će zakazati i prvo tinejdžersko polufinale u muškom singlu u Open eri. Sastali su se samo jednom do sada, kada je Hodar slavio u tri seta u trećem kolu Mastersa u Madridu ovog aprila, pa bi – u duhu zbivanja na ovom neverovatnom turniru – to bio ishod koji bi velika većina ljubitelja tenisa i prižejkivala…

