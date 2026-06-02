Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk plasirala se u polufinale Rolan Garosa, pošto je danas posle tri seta pobedila svoju sunarodnicu Elenu Svitolinu 6:3, 2:6, 6:2. Kostjuk, 15. teniserka sveta, pobedila je sedmu igračicu na WTA listi posle sat i 51 minuta.

Marta Kostjuk na Rolan Garosu Foto: PressFocus / Sipa USA / Profimedia, Pawel Andrachiewicz / Sipa Press / Profimedia

Ona je šest puta oduzela servis protivnici, koja je napravila pet brejkova.

U polufinalu, Kostjuk će igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve.

Kurir Sport / Beta

