Veoma je retko da iskusna Rumunka gubi setove bez dobijenog gema, što ni sama Mira nije očekivala:

“Osećala sam se kao da nisam promašila nijednu lopticu tokom zagrevanja, pa me je to malo i zabrinulo - jer obično kada imate savršeno zagrevanje, ne igrate na isti način tokom meča. Ipak, sve je bilo u redu – bila sam veoma fokusirana, agresivna, stalno napadala - igrala u onoj mojoj zoni. Sorana je veoma teška protivnica, tako da sam presrećna zbog današnje pobede”, ističe ona.

Veoma si mlada, a ipak govoriš o plasmanu u polufinale kao logičnom ishodu."

Da li ti se činilo da je prošlo mnogo vremena od tvog poslednjeg polufinala u poređenju sa onim što su bila tvoja očekivanja, ili smo mi samo previše nestrpljivi da te vidimo sa ovim trofejem?

“Na neki način I jeste prošlo dosta vremena u te dve godine. Rekla bih da verujem da se sve dešava sa razlogom, i ako nisam uspela da stignem do polufinala nekog drugog grend slema, onda valjda tako je i trebalo da bude. Srećna sam što sam ponovo u polufinalu. Mislim da ću samo pokušati da zadržim istu mentalnu pripremu — da dajem 100% na terenu bez obzira na to šta se dešava, jer mi je lakše da igram kada imam takav stav”, dodaje Ruskinja.

Serena Vilijams se vraća na turneju - majka dvoje dece, osvojila je sve u ovom sportu, a ipak nije kraj. Koliko te to inspiriše?

“Ona je neverovatna sportistkinja, ali nisam verovala da se vraća sve do onog poslednjeg posta, odnosno reklame koju je uradila zajedno sa njenim sponzorom. Sjajno je videti Serenu ponovo na terenu, uzbuđena sam što ću doživeti njen povratak. Znam da će igrati u Kvinsu, tako da se radujem što ću je ponovo gledati tamo!”

Ako si pre 2 godine priznala da je publika uticala na tebe, misliš li da si sada u boljem stanju da se nosiš sa tim?

“Imam osećaj da ove godine u Parizu publika nije bila protiv mene, tako da mi je bilo lakše – ali da se to ponovilo mislim da bi mi bilo malo lakše da se nosim sa tim jer očigledno već znam šta se desilo prošle godine. Znam kako sam se osećala i šta mi je stvaralo pritisak, a sada bih umela da sredim svoju glavu i igru”, dodaje ona.

Mislim da bih ove godine, ako bi se to desilo, znala kako da popravim stvari.

Da li će joj predstavljati poseban izazov što će igrati protiv Ukrajinke Kostjuk?



“Ona je izuzetna igračica i borac, igrale smo ove godine u finalu Madrida i donekle znam šta da očekujem. Očigledno nema lakih protivnika, posebno kada igrate polufinale grend slema. Pokušaću da uradim sve što mogu na terenu, da se borim, pa ćemo videti!”

A taj ukrajinski element?