Slušaj vest

Zverev je u četvrtfinalu savladao Španca Rafaela Hodara rezultatom 7:6 (3), 6:1, 6:4, za dva časa i 28 minuta igre.

Aleksander Zverev Foto: Martin KEEP / AFP /Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Zverev, kao treći igrač sveta važi za prvog favorita u Parizu nakon ispadanja Janika Sinera i Novaka Đokovića.

Zverev je imao problema samo u prvom setu kada je Hodar ekspresno stigao do 5:2.

Ipak, bila je to prednost od samo jednog brejka. Saša je uzvratio i posle taj-brejka, koji je okončao sa četiri vezana poena, poveo na ovom meču.

Drugi set je bio sušta suprotnost. Nemac se pitao za sve i sa dva brejka lako udvostručio vođstvo.

Gde je stao u drugom, Saša je nastavio u trećem setu, oduzevši servis rivalu već u prvom gemu i to mu je na kraju bilo dovoljno za plasman u polufinale Pariza gde juri svoju prvu grend slem titulu.

Rival u polufinalu, u petak, biće mu bolji iz duela Fonseke i Menšika (utorak, 20.15).

00:05
Koš za pobedu Srbije Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

   Rival u polufinalu, u petak, biće mu bolji iz duela Fonseke i Menšika (utorak, 20.15).

Ne propustiteTenisRUSKINJA PROTIV UKRAJINKE ZA FINALE ROLAN GAROSA: Mira Andrejeva presrećna nakon velike pobede
Mira Andrejeva
TenisMARTA KOSTJUK U POLUFINALU ROLAN GAROSA: Ukrajinka pobedila sunarodnicu Elenu Svitolinu u tri seta!
Marta Kostjuk
TenisŠTA NAS ČEKA U ČETVRTFINALU ROLAN GAROSA? Zverev ovo definitivno nije očekivao: Neočekivano je postao prvi favorit za trofej!
Aleksandar Zverev, Rolan Garos
TenisKAKO JE DEČAK IZ GARAŽE POSTAO SVETSKA SENZACIJA! Novi teniski heroj juri polufinale Rolan Garosa na debiju: Njegova priča je nestvarna!
Rafael Hodar

00:45
Asistencija Strahinje Stojačića na Srbija Madagaskar Izvor: TV Arena sport/Screenshot