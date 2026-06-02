Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Zverev je u četvrtfinalu savladao Španca Rafaela Hodara rezultatom 7:6 (3), 6:1, 6:4, za dva časa i 28 minuta igre.

1/11 Vidi galeriju Aleksander Zverev Foto: Martin KEEP / AFP /Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Zverev, kao treći igrač sveta važi za prvog favorita u Parizu nakon ispadanja Janika Sinera i Novaka Đokovića.

Zverev je imao problema samo u prvom setu kada je Hodar ekspresno stigao do 5:2.

Ipak, bila je to prednost od samo jednog brejka. Saša je uzvratio i posle taj-brejka, koji je okončao sa četiri vezana poena, poveo na ovom meču.

Drugi set je bio sušta suprotnost. Nemac se pitao za sve i sa dva brejka lako udvostručio vođstvo.

Gde je stao u drugom, Saša je nastavio u trećem setu, oduzevši servis rivalu već u prvom gemu i to mu je na kraju bilo dovoljno za plasman u polufinale Pariza gde juri svoju prvu grend slem titulu.

Rival u polufinalu, u petak, biće mu bolji iz duela Fonseke i Menšika (utorak, 20.15).

00:05 Koš za pobedu Srbije Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Rival u polufinalu, u petak, biće mu bolji iz duela Fonseke i Menšika (utorak, 20.15).