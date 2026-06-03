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Prizor koji je prethodnih dana obišao Srbiju nije ostavio ravnodušnim ni Novaka Đokovića. Najbolji srpski teniser podelio je snimak nepreglednih redova vernika ispred Hrama Svetog Save, gde su stotine hiljada ljudi čekale da se poklone Pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.

Novak Đoković Foto: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia

Uz impresivne kadrove iz Beograda, Đoković je svojim pratiocima uputio snažnu poruku vere i molitve, još jednom pokazujući koliko mu duhovnost zauzima važno mesto u životu.

"Presveta Bogorodice, moli se za nas grešnike sada i u času smrti naše. Bog je sa tobom i kada niko nije. Nema veće sile od Božanske."

Novak Đoković Foto: Screenshot

Objava je za kratko vreme privukla veliku pažnju njegovih pratilaca, posebno zbog prizora koji su prethodnih dana obeležili prestonicu. Vernici su satima čekali kako bi se poklonili velikoj svetinji koja je iz manastira Vatoped na Svetoj Gori stigla u Srbiju.

Ovo nije prvi put da se Đoković oglašava povodom dolaska Pojasa Presvete Bogorodice. Još tokom boravka svetinje u Beogradu poslao je poruku podrške vernicima, ističući značaj molitve i vere u svakodnevnom životu.

1/8 Vidi galeriju Pojas Presvete Bogorodice Foto: infospc.rs

Prema podacima Srpske pravoslavne crkve, kroz Hram Svetog Save prošlo više od pola miliona ljudi kako bi se poklonili ovoj velikoj svetinji, što predstavlja jedan od najvećih verskih događaja poslednjih godina u Srbiji.

Snimak koji je Novak podelio prikazuje nepreglednu kolonu vernika, a mnogi su upravo u toj slici videli dokaz koliko su vera i duhovnost i dalje duboko ukorenjeni među ljudima.

Dok se redovi ispred Hrama Svetog Save danima nisu smanjivali, Đoković je još jednom pokazao da pažljivo prati događaje koji imaju poseban značaj za srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu.