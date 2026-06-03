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Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk prvi put u karijeri izborila je plasman u polufinale Rolan Garosa, ali je odmah nakon velikog uspeha izazvala novu buru izjavama o ruskim sportistima.

Posle pobede nad sunarodnicom Elinom Svitolinom i plasmana među četiri najbolje u Parizu, Kostjuk je poručila da više nema razumevanja za ruske igrače koji odbijaju da se javno izjasne o ratu u Ukrajini.

"Na čijoj su oni strani? Posle četiri godine rata njihovo ćutanje dovoljno govori. Jasno su pokazali gde stoje", poručila je Ukrajinka, aludirajući na ruske sportiste koji izbegavaju političke teme.

Kostjuk je posebno odbacila argument da ruski igrači ćute zbog straha od posledica u svojoj zemlji.

"Postoji način ako se ne slažete. Pogledajte Dariju Kasatkinu. Napustila je Rusiju, javno je osudila rat i promenila sportsko državljanstvo. Dakle, moguće je“, rekla je ukrajinska teniserka.

Tu nije stala.

"Svi su odrasli ljudi. Imaju telefone, društvene mreže, prate vesti i veoma dobro znaju šta se dešava. Ne razumem kako mogu mirno da spavaju", dodala je Kostjuk.

1/5 Vidi galeriju Marta Kostjuk na Rolan Garosu Foto: PressFocus / Sipa USA / Profimedia, Pawel Andrachiewicz / Sipa Press / Profimedia

Posebnu težinu njenim rečima dala je činjenica da su usledile samo nekoliko sati nakon novih napada na Kijev. Emotivna Ukrajinka je nakon meča istakla da pobedu posvećuje svom narodu.

"Imali smo još jednu veoma tešku noć u Ukrajini. Toliko je mrtvih ljudi. Ovu pobedu želim da posvetim ukrajinskom narodu i njihovoj istrajnosti", rekla je Kostjuk kroz suze.

Dodatnu težinu celoj priči daje činjenica da će se Kostjuk u polufinalu sastati upravo sa ruskom teniserkom Mirom Andrejevom, pa će njihov duel biti u centru pažnje ne samo zbog uloga na terenu, već i zbog oštrih poruka koje je Ukrajinka uputila ruskim sportistima.