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Mlada srpska teniserka Anastasija Cvetković nastavlja da oduševljava na Rolan Garosu! Talentovana tinejdžerka je plasman u četvrtfinale juniorskog turnira pošto je ubedljivo savladala Špankinju Paolu Pinero Selorio sa 2:0 u setovima – 7:5, 6:0.

Međutim, osim odlične igre, meč je obeležila i jedna sporna situacija koja je izazvala mnogo pažnje.

Pri rezultatu 5:5 u prvom setu, tokom veoma važnog gema na servis rivalke, Anastasija je odigrala sjajan poen i praktično naterala protivnicu na grešku. Sudija u stolici već je dosudila prednost srpskoj teniserki, smatrajući da je poen završen.

Ali onda je usledio potpuni haos.

Lopta Špankinje ipak je završila u terenu, a Cvetkovićeva je rutinski poslala smeč u prazno polje. Umesto osvojenog poena i ogromne prednosti, usledio je šokantan obrt.

"Izvini", rekla je sudija srpskoj teniserki.

Potom je donela odluku koja je izazvala nevericu i na terenu i na tribinama.

"Ponovite poen."

Anastasija Cvetković Foto: Vuk Brajovic/Kurir Sport

Anastasija je na trenutak ostala zatečena, ali nije dozvolila da je kontroverzna odluka izbaci iz ritma. Bez rasprave i gestikulacije vratila se igri, osvojila gem koji je mogao da promeni tok meča, a zatim i prvi set rezultatom 7:5.

Tu je priči bio kraj.

U drugom setu srpska teniserka potpuno je demolirala protivnicu. Špankinja nije osvojila nijedan gem, a Cvetkovićeva je sa nestvarnih 6:0 overila plasman među osam najboljih juniorki na Rolan Garosu.

Velika pobeda pokazala je ne samo kvalitet srpske teniserke, već i mentalnu snagu, pošto je uspela da prebrodi spornu situaciju u jednom od ključnih trenutaka meča.

U borbi za polufinale Anastasiju čeka duel sa boljom iz meča između Kineskinje Sjinran Sun i Rumunke Maje Burkesku.