SRPKINJA JAČA OD KRAĐE! Oteli joj čist poen u ključnom trenutku, a onda je usledila OSVETA! Anastasija posle drame u četvrtfinalu Rolan Garosa!
Mlada srpska teniserka Anastasija Cvetković nastavlja da oduševljava na Rolan Garosu! Talentovana tinejdžerka je plasman u četvrtfinale juniorskog turnira pošto je ubedljivo savladala Špankinju Paolu Pinero Selorio sa 2:0 u setovima – 7:5, 6:0.
Međutim, osim odlične igre, meč je obeležila i jedna sporna situacija koja je izazvala mnogo pažnje.
Pri rezultatu 5:5 u prvom setu, tokom veoma važnog gema na servis rivalke, Anastasija je odigrala sjajan poen i praktično naterala protivnicu na grešku. Sudija u stolici već je dosudila prednost srpskoj teniserki, smatrajući da je poen završen.
Ali onda je usledio potpuni haos.
Lopta Špankinje ipak je završila u terenu, a Cvetkovićeva je rutinski poslala smeč u prazno polje. Umesto osvojenog poena i ogromne prednosti, usledio je šokantan obrt.
"Izvini", rekla je sudija srpskoj teniserki.
Potom je donela odluku koja je izazvala nevericu i na terenu i na tribinama.
"Ponovite poen."
Anastasija je na trenutak ostala zatečena, ali nije dozvolila da je kontroverzna odluka izbaci iz ritma. Bez rasprave i gestikulacije vratila se igri, osvojila gem koji je mogao da promeni tok meča, a zatim i prvi set rezultatom 7:5.
Tu je priči bio kraj.
U drugom setu srpska teniserka potpuno je demolirala protivnicu. Špankinja nije osvojila nijedan gem, a Cvetkovićeva je sa nestvarnih 6:0 overila plasman među osam najboljih juniorki na Rolan Garosu.
Velika pobeda pokazala je ne samo kvalitet srpske teniserke, već i mentalnu snagu, pošto je uspela da prebrodi spornu situaciju u jednom od ključnih trenutaka meča.
U borbi za polufinale Anastasiju čeka duel sa boljom iz meča između Kineskinje Sjinran Sun i Rumunke Maje Burkesku.