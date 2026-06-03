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Četvrti nosilac turnira – Kanađanin Feliks Ože-Alijasim umešao se u sveitalijansko četvrtfinale gornjeg dela žreba (Matea - Arnaldi i Beretini plus Flavio Koboli) u potrazi za svojim prvim polufinalu na Rolan Garosu. Da li će “Srećko” uspeti da poremeti planove prvog italijanskog tria u istoriji koji je stigao do četvrtfinala na istom Slemu i postane tek treći igrač rođen 2000-ih da se po treći put plasira u polufinale jednog slema (posle Alkarazovih 10 i Sinerovih 9 učešća) – zavisiće od mogućnosti da odigra mirne glave i svakako drugačije od oba poslednja puta kada je izgubio od svetskog broja 14 Flavija Kobolija – eksperta za šljaku.

1/13 Vidi galeriju Feliks Ože-Alijasim Foto: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia, MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia, Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što se prošle godine plasirao u četvrtfinale Vimbldona, Koboli ima za cilj da ode korak dalje i stigne do svog prvog Grend Slem polufinala kako bi se približio debiju u Top 10 društvu. Ovaj dvadesetčetvorogodišnjak pokušava da zabeleži svoju prvu pobedu nad Top 10 igračem na grend slemovima (uz 6 dosadašnjih poraza) i pridruži se pobedniku meča Arnaldi/Beretini u polufinalu. To bi označilo tek treći put da dvojica Italijana stižu do polufinala na jednom grend slem turniru, posle Pjetranđelija i Sirole na Otvorenom prvenstvu Francuske 1960. i Sinera i Muzetija na Rolan Garosu prošle godine. Pobedom bi Koboli garantovao prvo sveitalijanskoko muško Grend Slem polufinale u istoriji – uspeh koji skoro niko nije očekivao, a tek posle ispadanja Janika Sinera u drugom kolu ovog turnira.

Svetski broj 104 Mateo Arnaldi suočava se sa svetskim brojem 105 Mateom Beretinijem u njihovom prvom međusobnom susretu – što je skoro neverovatan podatak. Ovo predstavlja tek drugo sveitalijansko muško četvrtfinale u istoriji, nakon što je Siner pobedio Musetija u četvrtfinalu Ju Es Opena prošle godine, i prvi put da se dva igrača rangirana izvan Top 100 sastaju u četvrtfinalu jednog Slema još od 1991. godine kada je na Otvorenom prvenstvu Australije br. 114 P. Mekinro pobedio br. 101 Karatija. Pobednik će postati peti najlošije rangirani polufinalista na ovom turniru u istoriji ATP rang-liste.

Arnaldi je proveo 17 sati i 42 minuta na terenu da bi stigao do svog prvog grend slem četvrtfinala, čime je oborio rekord za najduže vreme provedeno na putu do četvrtfinala jednog grend slema otkako se beleži trajanje mečeva na ATP turneji 1991. godine. Sa druge strane mreže, Beretini ima za cilj da postane peti aktivni teniser koji je stigao do polufinala na sva četiri grend slem turnira – posle Đokovića (2008.u Melburnu), Čilića (2022. u Parizu), Sinera (2024. u Njujorku) i Alkaraza ove godine u Melburnu.

Iako je Saša Zverev sinoć demonstrirao gospodarsku kontrolu nad tokom meča protiv Hodara, debitanta u četvrtfinalu Slema – susret Menšik – Fonseka nam je pokazao koliko momenata koji imaju potencijal da preokrenu meč i turnir ova nova generacija asova biva u stanju da kreira, pa ćemo zato strpljivo uživati u toku današnjih četvrtfinala do poslednje odigrane loptice.

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