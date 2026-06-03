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Kakav šok na Rolan Garosu - prva teniserka planete i glavni favorit za osvajanje trofeja, Arina Sabalenka, eliminisana je u četvrtfinalu i to na kakav način!

1/4 Vidi galeriju Rolan Garos - Arina Sabalenka Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Sabalenku je izbacila Dijana Šnajder i to posle nestvarnog preokreta.

Prvi set pripao je Arini koja je slavila sa 6:3, vodila je i u drugom setu sa 5:3, servirala je za meč, a onda - katastrofa kakvu nije mogla ni da zamisli!

Dijana Šnajder uzima deset uzastopnih gemova - prvo stiže do 7:5 u drugom setu, a zatim i 6:0 u trećem za plasman u narednu rundu.

U polufinalu će Dijana Šnajder igrati protiv Maje Hvalinjske, koja je takođe posle senzacije prošla u polufinale.

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