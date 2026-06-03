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Šokantni završetak ovog meča može se pripisati "klasičnoj" slabosti Beloruskinje - a to je da postaje izuzetno nervozna i gubi fokus za osnove svoje igre kada protivnica uspe da joj "uđe pod kožu", ostvari brejk u važnim momentima meča - i zadrži radni mir i verovanje da je konačni uspeh moguć.

"Srećna sam zbog ove pobede, izvojevane u teškim i vetrovitim uslovima. Igrale smo prvi put, ona je broj 1 i nastojala sam da se borim iz poena u poen i adaptiram svoju igru na zbivanja na terenu", sija Šnajderova u razgovoru sa Marion Bartoli na terenu po okončanom meču.

Na komentar francuske legende da je već u prvom meču protiv svetske broj1 ostvarila veliki karijerni uspeh i prvi put se plasirala u polufinale Slema, Dijana kaže:

"Dobro je da sam otkrila šta funkcioniše u mojoj igri, da sam bila hrabra da pustim ruku na forhendu - i presrećna sam da je sve dobro funkcionisalo do samog kraja", kaže presrećna Ruskinja, koja će u polufinalu igrati protiv ogromnog iznenađenja turnira - Poljakinje Hvalinske koja je pobedila Ukrajinku Kalinskaju sa 7:6 6:3 ranije danas.

1/4 Vidi galeriju Rolan Garos - Arina Sabalenka Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

(Vuk Brajović)