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Mogla je srpkinja da iskoristi prednosti pri rezultatu 4:2 u prvom setu, ali onda protivnica značajno diže nivo igre i set ulazi u neizvesnu završnicu, u kojoj pokazuje izuzetnu mentalnu zrelost i osvajanjem taj-brejka “de facto” obezbeđuje pobedu bez izgubljenog gema u završnom setu.

“Znala sam da je odlična igračica, da ima najbolji skor na šljaci ove sezone I jako dobro servira. Mlađa je dve godine od mene, nije trebala da oseća neki poseban pritisak - ali ja sam ušla u meč smireno. Cilj je bio da čuvam svoj servis i vidim šta mogu da uradim na riternu. Čekala sam pravi trenutak, bilo je mnogo brejkova“, prenosi nam 17-godišnja Nišlijka.

Na dramatičnih 5:5 i djusu u prvom setu odigrala se retko viđena situacija kada je sudijkinja proglasila poen gotovim, iako on to nije bio – na šta Anastasija kaže:

„Bio je to generalno težak meč, obe smo se stisle u tim trenucima. Kada je sudijkinja to uradila, svi smo bili u šoku – a ja i 'bez komentara'. Drago mi je da sam ostala smirena, radila sam mnogo na tome, i dobila sam taj verovatno odlučujući gem“.

Glavni razlog za napredak Anastasija vidi u tome što je postala staloženija igračica, ali i obratila puno pažnje ka tome šta joj savetuju njeni treneri iz Teniske Akademije Živković: “Pričala sam mnogo sa trenerima. Bila sam nezrela, nervozna, jer sam po prirodi veoma emotivna i to je stalno izlazilo na videlo. Kroz priču i uporno nastojanje da unapređujem svoju igru, saradnju sa stručnjacima – postala sam mnogo smirenija. Ako se vratim šest meseci unazad, vidim da sam ostvarila veliki napredak”, dodaje ona.

Na pitanje da li više voli da uči na tuđim ili sopstvenim greškama – odgovara “kao iz topa”: na svojim! “Nije lako to reći, propustila sam puno šansi – ali mislim da se sve dešava s razlogom. Onaj ko kaže da se ne uči na svojim greškama ne može biti u pravu, i kroz godinu-dve sve uvek dođe na svoje”, ističe Cvetkovićeva.

Da li sebi daje za pravo da sanja o nečem drugom, višem – od uspeha u narednom meču?

“Iskreno – ne. Danas je moj mentor na kraju prvog seta pitao da li da pođe i pogleda igru mojih potencijalnih protivica – i nisam se složila s tim. U svakoj situaciji treba prvo skočiti pa reći – hop”, uz osvajajući osmeh odgovara ona.

Naredna protivnica Anastasije Cvetković mogla bi biti druga nositeljka turnira, kineskinja Sun – ako pobedi Rumunku Burčesku…

“Igrale smo četiri puta, skor je 2-2, iako me je ona pobedila u poslednjem meču. Ipak, postoje velika razlike u odnosu na te mečeve; ovde se tenis više igra glavom, nije sve do tehnike. Imam dobru ekipu ovde uz sebe i verujem da mogu da prođem dalje. Dobila sam neke setove ubedljivo i to mi daje veliko samopouzdanje”, ističe Anastasija Cvetković – naša prva juniorka u četvrtfinalu Rolan Garosa od 2016. – kada je ovaj turnir osvojila Olga Danilović.

(Vuk Brajović)